En el 8M, Thelma Fardin estrenó una canción con una fuerte denuncia: “No tenemos miedo”

Llegó el 8 de marzo y, como todos los años, se utilizó la fecha para generar conciencia sobre los derechos de las mujeres. Diversas organizaciones feministas convocaron a una marcha que se realizó frente al Congreso de La Nación y cuya asistencia fue multitudinaria. Fueron muchas las celebridades que dieron el presente y que, asimismo, promovieron la asistencia en las redes sociales. Por su parte, Thelma Fardin eligió la efeméride para estrenar una nueva canción que relata la vivencia de quienes debieron atravesar diversas situaciones de violencia.

La nueva canción de Thelma Fardin

Con una duración de cuatro minutos, “Mi fuerza es tuya” -titulo que recibió el tema- comienza como una balada lenta y melódica pero que rápidamente cobra energía gracias a los golpes rítmicos de un tambor que acompaña enfáticamente el estribillo. En su colaboración, la artista Mora Navarro y la ex Sos mi vida expresan el apoyo que quieren brindarle a todas las personas que fueron víctimas de escenas de violencia, acoso o, incluso, abuso sexual.

Asimismo, a través de la letra cruda y emotiva, Thelma parecería narrar lo que sintió a lo largo de los últimos años, especialmente tras hacer pública su denuncia contra Juan Darthés.

En el 2018, inició acciones legales en contra de quien fue su colega en Patito Feo (eltrece) por una violación que sucedió en el 2009 mientras ambos se encontraban en pleno tour teatral en Nicaragua. “Nos enseñan el silencio, nos arrancan las palabras, cuando los encontramos nos dijeron que era tarde. Pero la verdad trae la fuerza que enciende las almas”, entona durante la canción, como si específicamente se refiriera a lo que vivió más de diez años atrás.

El posteo con el que Thelma Fardin promocionó su nueva canción instagram @soythelma

“No estoy rota, no me esconden más bajo la alfombra. Mi furia no hace daño, duele desde hace años. Mi iguales, mis hermanas, todas juntas en manada. Canto por despertar del silencio, el amor es el punto de encuentro”, agrega, como un agradecimiento al movimiento feminista que la apoyó cuando realizó la denuncia:

Y continúa: “Me prendo fuego, fuego, fuego. Te escucho y te abrazo y te creo. Quiero gritar, yo te escucho hermana, yo te creo. Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo. Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo, nuestro grito se escucha. Mi fuerza es tuya”.

A fin de promocionar el estreno de la canción, Thelma compartió una serie de historias en donde se la puede ver en plena grabación junto a Navarro. Además, posteó la portada del single para anunciar que ya estaba disponible en Youtube. La publicación superó los 4 mil ‘Me gusta’ y recibió un centenar de comentarios no solo de felicitaciones sino de agradecimiento por “convertir el dolor en arte”. Entre los mensajes, también se destacaron aquellos que le enviaban fuerza en la búsqueda de justicia.

Thelma Fardin anunció que se anuló el juicio contra Juan Darthés

A cuatro años de haber iniciado acciones legales contra de Darthés, a principios de febrero Fardin informó a través de sus redes sociales y mediante un video que el juicio se había anulado. Esto se debió a que la Justicia de Brasil decidió que debían volver todo a cero porque “no hay jurisdicción” en ese país para juzgar al actor.

En la filmación, la actriz sentenció: “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local. Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”.