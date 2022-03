Patricia Viggiano se emocionó al referirse a su nuevo rol: “Me parece un milagro”

Durante una entrevista televisiva, Patricia Viggiano se mostró muy movilizada mientras relataba el día de nacimiento de su primera nieta. De hecho, la actriz detalló el momento cuando fue a visitar a su hija tras el parto y manifestó que no podía creer cómo se vio reflejada en ella.

“Estoy feliz. Jacinta es mi primera nieta. No la esperaba tan rápido. Pensé que iba a tener que esperar más para ser abuela por lo que me habían dicho... Y la verdad que no te puedo explicar... si ser madre es la cosa más fuerte que me ha pasado en la vida, ser abuela todavía no lo creo. O sea, es que todavía no termino de creerlo”, expresó quien formara parte del elenco de Campanas en la noche (Telefe) en Implacables (El nueve).

Patricia Viggiano se emocionó al recordar el nacimiento de su primera nieta

Y continuó: “Cuando vi a mi hija en el sanatorio, con su beba en los brazos... Ay, todavía me emociona... ¡Me vi!¿Entendés? Aparte ella es parecida a mí. Y dije: ‘A ver, ¿cómo fue? Yo te llevé en mi vientre durante tantos meses, y vos en tu vientre llevaste a tu bebita, y ahora estamos acá las tres´”.

“Me parece un milagro de la naturaleza y una posibilidad enorme que tiene la mujer de ser complica de la creatividad con el universo que es lo más fuerte que se puede vivir en la vida”, concluyó quien integró populares ciclos televisivos como Mesa de noticias; ¡Grande, pá!, Mi cuñado y, entre otros, Verano del 98.

Abuela y reconciliación de pareja tras dos años distanciados

En diálogo con LA NACION, en julio de 2021, Viggiano contó que meses antes se había reconciliado recientemente con su marido de toda la vida, Diego Chornogubsky, luego de dos años de distanciamiento. Padres de Olivia, actriz, y Lucila, chef, vuelven a apostar al amor: “Nos dimos cuenta de que es más lindo estar juntos”, reconoció.

Patricia Viggiano está en pareja con Diego Chornogubsky desde hace cuatro décadas. La pareja tuvo varias separaciones, la última se extendió durante dos años hasta que se reconciliaron en 2021. Instagram

“Nos conocimos a los 20 años. Tuvimos cuatro separaciones en 40 años y así funcionamos. Estuvimos cinco años de novios y la primera separación fue en ese entonces. Después nos separamos tres veces más, ya de casados, pero nunca más de un año. La última vez fue en 2019, cuando estaba haciendo Campanas en la noche, en Telefe”, recordó durante la entrevista.

“Arrancamos muy chicos y uno va creciendo con la otra persona y los crecimientos no siempre son parejos, y las situaciones de vida no siempre son las mismas. Nos amamos, pero no encontrábamos la manera. Diego no es partidario de la terapia de pareja y eso en una relación de muchos años es más complicado. Hay que ponerse de acuerdo en cómo cada uno quiere vivir y no caer en la rutina” cerró.