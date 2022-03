El inesperado chiste de Darío Barassi en 100 argentinos dicen que provocó un silencio incómodo en el estudio

Tras tomarse dos meses de vacaciones, Darío Barassi realizó su regreso triunfal en la conducción de 100 argentinos dicen (eltrece). En el segundo día a la cabeza del programa, volvió a sus antiguas andanzas y, en medio de una de las consignas del día, realizó un chiste que provocó un silencio absoluto entre los presentes.

Darío Barassi

El 2021 fue un año ajetreado para Barassi y, con la llegada del final de la temporada, el conductor decidió que era el momento adecuado para tomarse una merecida licencia. Así, se alejó de eltrece durante dos meses con el objetivo de descansar y de poder dedicarle algo de tiempo a otros proyectos laborales. Fueron varias las figuras que pasaron por el canal para ocupar su lugar -entre quienes se encontraron Fede Bal, Dani “La Chepi” y Nazarena Di Serio- y, aunque a todos les fue bien, su regreso fue recibido con mucha alegría por la audiencia y los puntos de rating evidenciaron dicha felicidad.

Gracias a 100 argentinos dicen -programa que comenzó en el 2020- Barassi se ubicó entre los conductores más aclamados de la televisión argentina. Fueron su particular sentido del humor, su costumbre de chicanear a los participantes y de montar una escena cada vez que tiene la oportunidad las que lo llevaron a liderar el rating de cada tarde y, como si fuera poco, a convertirse en el protagonista de cientos de memes y tendencias en las redes sociales.

Darío Barassi volvió a la conducción de 100 argentinos dicen Santiago Cichero/AFV

Fiel a esa simpatía e irreverencia que tanto lo caracteriza, el conductor retomó el mando del ciclo de juegos con la energía de siempre y, para no perder la costumbre, en el segundo día realizó un chiste que descolocó a todos los que se encontraban en el estudio. Con dos nuevas familias enfrentadas en la lucha para ganar un generoso pozo de efectivo, dio inicio al programa con la siguiente consigna: “Empezamos este duelo en una corte imaginaria, en una escena protagonizada por un monarca y un Barassi. Le pedimos a 100 argentinos que completen la siguiente frase. ‘Si no me hacÉs reír, mueres’, entonces, el bufón contestó su mejor chiste de...”.

A continuación, los participantes dieron sus posibles respuestas. Algunos adivinaron que se trataba de chistes de “Jaimito”, el personaje que protagoniza múltiples versos argentinos. Otros, pensaron que hacía referencia a chistes de “mamá, mamá”, de animales o, incluso, sobre suegras.

Una vez finalizado el primer juego, Darío invitó a los participantes a que dijeran sus mejores chistes. Luego de que compartieran algunos y en medio de las carcajadas, él tomó la palabra y compartió uno perteneciente a la rama del humor negro. Con una sonrisa dijo: “Mamá, mamá, se murió papá”. Como remate, agregó: “Sí”, a medida que cambiaba la mueca feliz por una que reflejaba total seriedad.

Darío Barassi descolocó a los participantes con un ácido chiste captura de video

La broma tomó a los presentes por sorpresa y nadie atinó a reírse. Por ende, el estudio quedó sumido en un incómodo silencio por un par de segundos hasta que, con el fin de regresar a la buena energía con la que había comenzado, el conductor pasó directo al siguiente segmento.