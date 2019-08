Fernando Burlando acusó a Diego Maradona de violencia de género

El abogado cargó contra Diego Maradona Fuente: Archivo

El abogado de Claudia Villafañe Fernando Burlando habló de la situación de su defendida y dijo que fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Diego Maradona.

Burlando, en una entrevista con el programa Involucrados, se refirió a la separación entre ambos e hizo hincapié en que el exfutbolista haya decidido irse de la casa que compartían y nunca más haya vuelto para ver a sus hijas.

"Diego resolvió no volver a su casa y no volvió más.Hay que analizar si en definitiva no fue mejor", sostuvo el abogado en referencia al alejamiento de la estrella de la selección y sus dos hijas.

Consultado sobre si está cansado del recorrido de la causa judicial, Burlando manifestó: "La cansada es Claudia Villafañe. Está harta. Sufrió violencia. Sufrió violencia de género. Se dijeron barbaridades de una mujer. Cosas que uno trata de no recordar. Fue investigada por la justicia de distintos fueros. Todo lo que se le puede hacer a un ciudadano para invadirlo y para molestarlo, fue víctima Claudia Villafañe".

Además, Burlando habló de uno de los puntos de disputa que se relaciona con la colección de camisetas de fútbol de Maradona durante su carrera profesional. "Nos reunimos para llegar a un acuerdo. A Claudia lo único que el importa de las camisetas es que Benjamin se quede con algo, nada más", finalizó el letrado visiblemente ofuscado.