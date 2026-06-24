Fernando Burlando contó cómo accionará Flor Peña contra Luzu TV y Nicolás Occhiato

A casi una semana del escándalo que se desató en Luzu TV, luego de que Florencia Peña diera información falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Fernando Burlando se refirió a los rumores de la demanda que iniciaría la actriz hacia el canal de streaming y Nicolás Occhiato.

Florencia Peña fue desvinculada de Luzu

En una entrevista para DDM (América TV), el abogado de la ex Casados con hijos (Telefe) comentó cómo quedó la relación entre su defendida y Luzu TV. “La consulta que ha hecho Florencia realmente la habilita de lleno a hacer un reclamo. Su rescisión no se hizo conforme a la normativa que estaba establecida en el contrato que las partes firmaron. Si no se ponen de acuerdo, obviamente va a haber litigio”, aseguró.

Fernando Burlando rompió el silencio sobre la demanda que iniciaría Flor Peña contra Occhiato (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Mariana Fabbiani le consultó sobre la posibilidad de que Peña regresara a El show del verano, ciclo que compartía con Marley y del que fue desvinculada. “Yo creo que las decisiones que se tomaron fueron muy apresuradas y radicales”, comentó el letrado al respecto.

Y siguió: “Las personas que son dueñas de medios son como figuras a veces inalcanzables. Y cuando uno los alcanza, también dominan el tiempo y la prudencia cuando tienen que decir algo. En este caso fue instantáneo”.

El posteo con el que Nico Occhiato anunció la desvinculación de Flor Peña

Con respecto a la actualidad de la actriz, su abogado aseguró que se encuentra en un momento muy difícil, “atravesada por el dolor y por la angustia”. Además, Burlando reveló su esfuerzo por animarla: “Trato de que levante, porque realmente me parece que hoy está más prejuiciosa Flor con Flor que, en definitiva, el drama, el problema y la gente con ella”.

Luego de esto, Guido Zaffora aportó una información clave: “La primera llamada telefónica de Occhiato, porque ahora no están hablando, fue una llamada que a Florencia le sorprendió por el tono y la manera”.

Respecto a la postura que tomaron los involucrados, Burlando reflexionó: “Yo creo que frente a una situación tremenda y que parecía que iba a ser demoledora para todos, donde hasta incluso el medio de comunicación tomó mucho partido, pensaron que las consecuencias, sobre todo para con Florencia, iban a ser distintas y por eso se tomó una actitud ligera y sin prudencia”. Además, validó los dichos del periodista, quien aseguró que la actriz se sintió “maltratada”.