Fernando Burlando puso en duda la denuncia de Mavys Álvarez contra Maradona y lo frenaron

Fernando Burlando, abogado de Claudia Villafañe, puso en duda la veracidad de las denuncias de la cubana Mavys Álvarez contra Diego Maradona. Desde su punto de vista, la mujer no confirmó en el ámbito judicial lo que dijo en diversas entrevistas que brindó a los medios de comunicación.

En una entrevista con Los ángeles de la mañana” (eltrece), Burlando señaló: “Yo cuestiono ese doble papel que ocupó Mavys”. Inmediatamente, Maite Peñoñori, panelista del programa, le salió al cruce: “¿Pero por qué decís? Si en la justicia declaró todo. Perdón Fer, pero habló de la violación también en la justicia, la incitación a las drogas... Queremos vender como que armó un doble discurso...”.

Luego, el letrado respondió: “El doble discurso tiene que ver... a mí me duele que una persona que es tan cuidada por la justicia, conociendo hechos de hace muchísimos años, y que seguramente estén prescriptos (todavía no se ha expedido la justicia a este respecto), la cuide tanto, haga un dispendio de actividad muy importante para tratar de cuidarla, y después, esta misma persona no se cuide yendo a los medios”. A su vez, Maite replicó: “Pero qué tiene que ver. No no, Fer, perdón. Eso, es una cosa distinta. Si esto empezó con una nota...”.

Burlando añadió: “En la declaración, hubo psicólogos atendiendo, acompañantes de trata presentes, todo un arsenal de abogados. Había 20 personas que yo no sabía ni quiénes eran. Se la cuidó como se la debe cuidar a una víctima. Ahora, todos esos cuidados, luego los pisoteó, desde mi punto de vista... Si hay tanta cuestión de temor, de revictimización, también tenemos que cuidar el después”.

Burlando criticó a Mavys por su "doble discurso" y lo cruzaron en vivo

La panelista de LAM respondió: “No estoy de acuerdo”, y agregó: “Respondeme esto nada más. Entiendo todo lo que estás diciendo. ¿Hay algo que haya dicho en los medios que que lo haya desmentido en la Justicia?”. Ante eso, el entrevistado contestó: “(Mavys) no habló claramente de ninguna violación, empezaron a hacer una denuncia por trata, y yo no vi ningún acto de trata; no vi, ni siquiera, ningún acto de corrupción”.

Por último, Burlando señaló: “He visto una familia apoyando todo tipo de actitudes de una menor, en pos de esos supuestos actos que denuncian que no sé cómo calificarlo. Son muchas cosas. Habló de las calamidades que le hacía Diego. El entorno la trataba de una manera amable y agradable”. Además, contó que la llegada de Mavys a la Argentina fue posible gracias a un “pedido expreso a Diego a Fidel Castro”.