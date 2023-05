Filmó a Gerard Piqué en una aerolínea de low cost y se burló con un guiño a Shakira: “¿Es el karma?”

escuchar

La última semana fue, de nuevo, muy movida en la novela que se generó tras la separación de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, luego de más de una década de amor. La colombiana volvió a sacudir el ambiente con el lanzamiento de un nuevo sencillo, llamado “Acróstico”, en el que hace un homenaje a sus dos hijos, Milan y Sasha, y lanza nuevas indirectas hacia su antigua pareja, y padre de los niños.

Ahora, un nuevo video de Piqué se hizo viral en redes sociales y empezó a generar muchos rumores sobre el estado emocional e, incluso, económico del exjugador del Barcelona.

Piqué y Shakira se separaron tras diez años de amor (Fuente: Captura de Imagen - Antena 3/Captura de Twitch)

El video de Piqué en un vuelo de bajo costo

Un video publicado en TikTok muestra a Piqué en un avión de una aerolínea de bajo costo, Vueling, con rumbo a Milán (Italia), el jueves pasado. La imagen fue revelada por el portal español En Blau.

La presencia de Piqué en la aeronave no pasó inadvertida. Un pasajero logró grabar el momento en el que el exfutbolista se acerca a recoger su equipaje.

Piqué, con una gorra y gafas oscuras para tratar de no llamar la atención, fue reconocido por varios pasajeros e incluso, uno de ellos se le acercó y le pidió una foto a la cual el jugador accedió, aunque se le vio un poco incómodo.

Gerard Piqué fue sorprendido en un vuelo de bajo costo

La persona que publicó el video de Piqué en el vuelo de bajo costo, no dudó en recordar a la cantante barranquillera y en tono de burla, mencionó que lo dejaron muy mal. “No era un jet privado como el de Shakira, ni un vuelo en first class. Era un humilde trayecto de Vueling, una compañía low cost, que iba de Barcelona a Milán”, escribió.

EL TIEMPO (GDA)