Shakira emocionó al dedicarles una canción a sus hijos, en la que ellos cantan y tocan el piano: “Me arrancaron lágrimas”

Shakira festejó el Día de la Madre en Estados Unidos con el estreno del videoclip oficial de su más reciente lanzamiento, la canción “Acróstico”, dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Si bien el tema salió hace algunos días, la cantante colombiana dejó ver su faceta como madre en un momento íntimo y emotivo con sus dos pequeños, donde ambos cantaron y tocaron el piano.

El videoclip, que salió a la luz este lunes, trata de cómo fue para ellos trasladarse desde España hasta Estados Unidos, dado que en varias escenas se observa cómo guardan sus pertenencias en valijas. Además, el escenario en el que los tres aparecen está lleno de cajas, para hacer alusión a una mudanza. Lo que terminó de dar un guiño de que esa canción representaba su nueva vida, fue que la grabación concluyó con un cierre de ventanas, como referencia de que la casa se cerraba por completo y que ya no había nadie dentro de ella.

Shakira estrena su tema "Acróstico" con sus dos hijos, Milan y Sasha

Por otro lado, la propia intérprete de “Moscas en la casa” dejó en claro que los niños fueron quienes le pidieron aparecer en el video musical. Una vez que les dijo que el tema estaba dedicado a ellos, no dudaron en protagonizarlo: “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos...”, destacó en una publicación de Instagram.

Con frases como “intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos” y “se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla”, la artista colombiana dejó en claro que está dispuesta a olvidarse de lo negativo para concentrarse en su nuevo comienzo en Miami. Por otro lado, con este sencillo les demostró a sus hijos lo importante que son para ella. “Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad”, son otros de los versos.

El posteo de Shakira sobre su nueva canción @shakira/Instagram

De igual manera, quedó en evidencia la estrecha relación que tienen los chicos con su mamá, dado que en varios fragmentos del clip se abrazaban entre sí y ella los miraba con ojos de amor. Al mismo tiempo, concluyó su posteo de Instagram con un mensaje por el Día de la Madre: “Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

Así fue como terminó el videoclip de "Acróstico", la nueva canción de Shakira junto a sus hijos @shakira/Instagram

Shakira felicitó a su mamá con un emotivo mensaje

La estrella latina no dejó pasar desapercibido el día festivo para su mamá Nidia Ripoll. También le dedicó un mensaje en redes sociales, que conmovió a sus seguidores. “Feliz Día de la Madre a la mujer que me enseñó a amar”, dejó en la descripción de una fotografía en la que aparece la señora dándole un beso a William Mebarak, papá de Shakira, quien en los últimos meses ha tenido complicaciones de salud.

La felicitación de Shakira a su mamá @shakira/Instagram

