El letal informe que Shakira guardaría sobre Gerard Piqué y que podría usar en la separación

La separación de Shakira y Gerard Piqué se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas semanas en las redes sociales. El escándalo que trascendió al ámbito público tuvo como condimento un presunto affaire que habría mantenido el futbolista del Barcelona con otra joven desde hacía un tiempo, lo que llevó a confirmar la ruptura de la pareja después de 12 años y dos hijos en común.

En medio de la batalla legal que ahora enfrentan la cantante y el defensa del club culé, un sitio de España, además, asegura que podría existir un informe que la cantante solicitó para tenerlo como un “as” bajo la manga para usarlo en contra de su exmarido. Todo esto se daría porque Shakira está decidida a mudarse a Miami, Estados Unidos, con sus hijos, pero Piqué se niega rotundamente y tratará a toda costa que Milan y Sasha se queden en Barcelona, donde nacieron y tienen “sus raíces”. Para adelantarse a los hechos, la jurado de Dancing With Myself encargó una investigación profesional que podría sacar a la luz pública en caso de que su exmarido se niegue a otorgarle la custodia de sus hijos y se haga la separación de bienes.

De acuerdo con Informalia, la intérprete pasó en las últimas semanas por varios estados de ánimo que van desde la rabia, la desesperación y la tristeza, porque se dio cuenta de que “no conocía en absoluto al hombre con el que convivía”. En medio de la angustia, estaría decidida a utilizar en su contra un extenso informe que recabó minuciosamente en estos meses y que pondrían al mediocampista en una situación incómoda ante sus fanáticos.

Shakira y Gerard Piqué consolidaron una relación de más de una década con sus hijos Milan y Sasha Instagram @3gerardpique

“Está dispuesta a lo que sea, incluso, a utilizar los informes que encargó de Gerard”, advirtió ese medio sobre la información que tendría en marcha ahora Shakira sobre el futbolista. Todo esto habría surgido después de que la pareja mantuvo una conversación cara a cara para llegar a un acuerdo respecto del cuidado de los chicos, ya que él se niega rotundamente a que cambien de país. “Ella no era ajena a la afición de su chico por el tonteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron”, agregaron el mencionado medio donde contaron que la intérprete habla con amigos en común que le narran situaciones que habrían sucedido a la vista de todos, pero siempre transcurrieron en el ámbito privado.

“Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto”, afirmaron, al tiempo que sostuvieron que Shakira “va a ir a saco, sin contemplaciones”, y que “sus abogados están trabajando en el asunto”, ya que si no hay un acuerdo previo tendrán que llegar a juicio, pero sostienen que “lo habrá”. En ese sentido, dijeron que “el principal problema que les separa de pactar” un acuerdo con su expareja “son los niños y no el dinero”.

La cantante tiene pensado mudarse a Miami con sus dos hijos @shakira - @shakira

La colombiana, además de la instancia judicial a la que tendría pensado llegar para tener un acuerdo y mudarse con los niños a España, podría difundir el “macro informe Piqué”, del que están a cargo varias personas que por ahora recaban toda la información posible para “hundir” al futbolista en la Justicia.

“Lo va a hacer si tiene que jugar esa carta. Es por ello por lo que tiene a personas rascando información y elaborando el macro informe con todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, remarcaron.

En medio de la separación, la cantante se dejó ver sin maquillaje y devastada - Foto: Daily Mail

De acuerdo con las fuentes consultadas por ese medio, “Piqué se ha buscado una mala enemiga, y él lo sabe. La conoce mejor que nadie, y tiene ira, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida”. La cantante tiene una decisión tomada respecto de su nueva vida, por lo que está dispuesta a todo con tal de cumplir su nueva meta, que por ahora es mudarse a Miami.