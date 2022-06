Revelan la supuesta verdadera razón por la que Shakira y Piqué se separaron: ¿no fue por una infidelidad?

El rompimiento de una de las parejas más populares luego de 12 años de relación tomó por sorpresa a la opinión pública y se ha convertido en un suceso mediático que acapara la conversación en el ámbito tanto del espectáculo como del deporte. En este tiempo, se ha especulado mucho sobre los motivos y ninguno de los dos ha dado comentarios más allá del comunicado que publicaron a principios de este mes: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando”. Es más, han tratado de escapar de la prensa en diversas ocasiones.

Los rumores sobre infidelidades de Piqué y de la actitud controladora de Shakira se han disparado, al tiempo que buscan la vía más sana para dar cierre a la relación que va más allá de ellos porque dieron vida a dos hijos: Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 años. En horas recientes, con información de medios españoles, se ha conocido que ambos cuentan con los mejores equipos de abogados para resolver la custodia, luego de no conseguir un acuerdo sobre el lugar de residencia de los niños, ya que ella quiere mudarse de España a Miami y él no permite esa distancia.

Entre todas las versiones sobre los motivos del rompimiento, una de ellas es una infidelidad de Piqué que habría sido descubierta por Shakira, pero en últimos días surgió otra que apunta a diferencias irreconciliables en el plano económico tras una solicitud del futbolista; la información habría sido aportada por Roberto García, expareja de una de las hermanas de la cantante.

De acuerdo con el excuñado, Piqué le habría pedido una cantidad importante de dinero a Shakira para hacer una inversión, algo con lo que no habría estado de acuerdo, influenciada por opinión de su familia, quienes tienen la última palabra en estos temas. “Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%”, habría dicho García, según informa la prensa española. Además, el hombre habría contado que ella sabía que su relación no llegaría al matrimonio: “Shakira se fijó en Piqué porque le gustaba para ser el padre de sus hijos”.

Mientras la prensa sigue buscando los motivos, Shakira se encuentra en la comunidad española de Cantabria, un sitio turístico en donde la familia acostumbraba pasar el verano, como ocurrió hace un año. La cantante se ha refugiado en la práctica del surf y en la compañía de sus hijos. De acuerdo con Carlos Vives, cantante y amigo de la colombiana, ella se encuentra muy triste tras el rompimiento.

Piqué, por su parte, está pasando un tiempo fuera de Barcelona antes de tener que volver a la disciplina del equipo. El nuevo torneo de la liga española inicia el 12 de agosto, pero él se incorporará antes para los trabajos de pretemporada. Lo último que se supo de él fue la noticia de un enfrentamiento con un paparazzi que lo siguió hasta el aeropuerto e insistió en obtener una declaración sobre su estado de ánimo. Acompañado por sus hijos, el futbolista reaccionó con violencia, le arrebató el teléfono y lo aventó. Un hecho que ha sido duramente criticado entre la prensa.