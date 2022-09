Filtran un video de Soledad Bayona y Mario Guerci de compras por Palermo

escuchar

Luego de que circularan rumores acerca de un vínculo establecido entre el modelo Mario Guerci y la bailarina Soledad Bayona, el programa Socios del Espectáculo (eltrece) divulgó un video donde se los ven a ambos a la salida de una obra en el teatro Colonial, ubicado en Avellaneda. Para reafirmar aún más la hipótesis de una posible relación entre ambos, Rodrigo Lussich develó un detalle que cerraría por completo el círculo para confirmar el romance.

Se filtró un video de Mario Guerci y Soledad Bayona juntos

Al dar algunas evidencias que datan de un amorío, Lussich reveló, de manera contundente, que el duo concurrió a un supermercado chino durante la jornada del domingo. “Uno por lo general va al chino con gente con la que se acuesta. Que vienen encamándose desde la época del Bailando”, disparó el conductor y acto seguido, mostró un video donde se los ve a ambos recorriendo las calles de Palermo.

Adentrándose en el tema principal, Lussich confesó que Guerci es un “gran negador de relaciones” y continuó con los detalles, mientras seguía en vivo las imágenes del modelo y la bailarina: “Siguieron su camino por la calle Dorrego, después pasaron por una verdulería, están haciendo vida de pareja, haciendo la compra del mes y él carga las bolsas. Hay confianza, familiaridad y cariño”.

Esta historia tiene una larga serie de episodios y, aunque los protagonistas se encarguen de negarlo sistemáticamente, aparecen diferentes testigos que dan fe de una relación confirmada. Uno de ellos fue Lourdes Sánchez, mujer del Chato Prada, la que mencionó una situación bastante subida de tono en los camarines de la productora.

“Resulta que esos camarines son muy pegados el uno al otro y se empezaron a escuchar ruidos raros desde el de Mario. Como que de repente se cae un espejo, lo que provoca que se abra la puerta sola y justo pasaban unas personas y vieron que en el piso estaban en una pose muy sensual Mario con Sole”, deslizó en el programa LAM.

El descargo de Soledad Bayona en su cuenta de Instagram

Al estar en el foco de los medios de comunicación, Soledad Bayona utilizó sus redes para dar su versión y desmintió, categóricamente, estar en una relación con Mario Guerci.

“Hola, ¿qué tal? Paso a dejar unas cuantas cositas que quiero decir… Se vienen hablando mucho hace ya unas semanitas, que ignoro con risas, pues la vida real, mi vida real, no es la mier** que se dice en la tele, ni las opiniones que vomita la gente hablando sin saber nada, pero sintiéndose con el poder o convicción de hacerlo. Eso es un temita de cada uno y como cada uno quiere pasar su tiempo por este mundo. Mi vida está fuera de las cámaras, y quienes son parte de ella la viven felices conmigo”, comenzó en una storie de su cuenta personal, donde se mostró visiblemente enojada por los rumores difundidos.

El posteo, en su cuenta de Instagram, de Soledad Bayona acerca de su romance con Mario Guerci Foto: INSTAGRAM / @solbayonaok

Y agregó: “Pero últimamente se empezaron a mezclar los comentarios y opiniones de juicios de valor con mi trabajo y acá sí aparezco yo! Y le pongo un freno y ubico en la palmera a quien sea sin titubear!. Soy artista y no hago arte en algunos lugares sí y en otros no. Soy la misma bailarina intérprete que pone su cuerpo y alma a disposición de lo que vaya a hacer, en un teatro, al igual que en este show de televisión, o en una audición, con una compañía bailando por el mundo y también, por qué no, en un show de noche o evento”.

Por último, visiblemente fastidiada por entrometerse en su vida privada, Bayona aclaró que su faceta artística no va de la mano con los chimentos y dejó un mensaje para los televidentes: “Yo bailo con el cuerpo y el corazón, interpretando cada personaje que me toca cuando salgo a la pista en Showmatch y que elijan creer lo que se dice en los programas de televisión es una elección de ustedes y una lástima porque se pierden de sentir libres, como espectadores”.