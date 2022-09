Laurita Fernández habló de su vínculo con Nicolás Cabré y del insólito tatuaje que se hizo un fan con su foto y la de Federico Bal

escuchar

Luego de que trascendiera la información de una posible reconciliación con Nicolás Cabré, Intrusos en el Espectáculo fue a buscar a Laurita Fernández. Simpática y muy atenta, la conductora de eltrece atendió al notero a la salida del canal y aclaró cuál es su estado sentimental actual. Además, habló del tatuaje que un fan se hizo en el brazo en donde se ve su figura y la de otro ex: Federico Bal.

Todo comenzó con un posteo en Instagram del actor, en donde según la influencer Juariu parecía que estaba en la cocina de la conductora de Bienvenidos a Bordo. “¿Será que está en la casa de Laurita? Techo y cortinas muy parecidas. Puede ser eh”, explicó la panelista del programa de Verónica Lozano.

La primera consulta de Alejandro Guatti, periodista del envío de América TV, fue sobre el trabajo. “¿Preparando algo para la temporada?”, le preguntó. “Por ahora no. Estoy con la cabeza en lo que está sucediendo ahora, hasta fin de año, digamos. Después veremos”, respondió ella. Luego del primer contacto y la pregunta de rigor, el movilero fue directo al tema convocante.

“Se está hablando mucho de una posible reconciliación con Nicolás”, sentenció Guatti. “Ay, sí. Lo vi. Por una foto. Está recortada, sí”, reaccionó la bailarina. Luego, explicó que, si bien puede haber similitudes, “nada que ver”, no es su hogar en donde Cabré se fotografió. “ Está todo más que bien y lo dije siempre. Con Nico tengo la verdad que mejor y me encanta tener buen vínculo. Que haya pasado el tiempo y que hoy nos llevamos bárbaro, pero nada que ver ”, aseguró. Tras revelar que no se comunicó con él para hablar de este tema, aseguró que no está saliendo con nadie. “Estoy muy tranquila”, confió.

Nicolás Cabré y Laurita Fernández

Para cambiar de tema, Guatti le habló de la chica que se presentó en el programa de Darío Barassi y que mostró un tatuaje muy sorprendente: dos imágenes en el antebrazo izquierdo, la primera del rostro de Fernández y la segunda de un abrazo entre la bailarina y Federico Bal, su expareja. “La vi, sí. Una genia”, exclamó la también actriz. “¿Vas a pagar el tatuador para que lo borre o le haga otro?”, quiso saber el periodista. “¡Yo no me hago responsable!”, respondió entre risas. Luego, reconoció que cuando se separó del hijo de Carmen Barbieri muchas señoras se le acercaron con la intención de darle consejos. “´Escuchame Laurita, este no porque no se qué´, o ´con este volvé porque era bueno´. Sí me ha pasado que se acercan a recomendar y yo me divierto con eso”, cerró.

Estefi Berardi vs. Laurita Fernández

Invitada al piso de Intrusos, Estefi Berardi, excompañera de Laurita en Combate, se quedó muda mientras el resto del panel hablaba de la relación de la bailarina y Fede Bal y de cuando el conductor de Por el mundo besó en una coreografía del “Bailando por un Sueño” a Lourdes Sánchez, pareja del Chato Prada. “Yo no sé si le está molestando, pero Estefi no emite bocado”. “No los quería interrumpir’', se excusó la panelista de LAM, y opinó que para ella el productor sabía del beso y estaba todo preparado. Luego, habló de la mala relación que tiene hoy con la bailarina.

“Yo les conté que no me contestó más, de repente”, recordó. “No sé por qué. Desde que empecé a trabajar con Carmen [Barbieri] no me contestó más. Como que no quería tampoco ayudarme”, continuó. Luego, recordó ese chat en donde Laurita le dejó de responder y explicó que muchas personas la señalaron a ella y le preguntaron qué fue lo que le había escrito para generar esa reacción.

La pregunta, repasó la panelista, era en relación a los rumores que circulaban sobre una posible conducción en televisión en conjunto con Federico Bal. “Una pavada”, sentenció. “La verdad es que podés contestar cualquier pavada y quedar bien sin decir mucho y listo. No es que le pregunté algo grave. Y no me respondió”.

Intrigada por el comienzo del conflicto, Florencia de la V le preguntó cómo era Laurita en Combate. “Yo me llevaba bien. La verdad es que no soy difícil para convivir. No tengo drama. Me llevaba bien”, reconoció. Luego recordó que una vez la mandaron a cambiar para no estar del mismo color que la conductora y si bien en el piso le dijeron que se había molestado, Estefi lo negó y le bajó el tono a ese conflicto. “Me parece una pavada, es la pavada más grande que conté en la televisión”, repasó.

Estefi Berardi y Laurita Fernández Collage

Por último, pusieron en pantalla la última conversación entre ellas por WhatsApp, en donde Fernández, luego de varios mensajes de Berardi, le responde: “Por favor no me escribas más. Suerte en tu carrera”. “Por qué tanta maldad si no le pregunté nada malo”, disparó la periodista de LAM con cara de sorpresa. Y de inmediato comparó a Laurita con Flor Vigna: “A Flor le han molestado cosas, y me llama, y lo hablé como una persona normal que dialoga”, completó.