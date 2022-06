Soledad Bayona y Mario Guerci fueron vistos a los besos en los camarines de Sex

Uno de los rumores románticos que circuló con más fuerza el año pasado fue el que involucró a Soledad Bayona y Mario Guerci. Mientras compartían pista en La Academia y subían la temperatura del estudio cada vez que se presentaban, se comentaba detrás de escena que la relación era mucho más que una linda amistad.

Y si bien la pareja siempre desmintió la información, un video que apareció esta semana los puso sobre las cuerdas. ¿Qué dijeron los protagonistas de esas imágenes? ¿Blanquearon el romance?

“¿Pasan cosas en los camarines?”, le preguntó el notero de Socios del Espectáculo, por eltrece, al modelo durante los festejos por los tres años de Sex, obra que ambos protagonizan. “No”, respondió contundente Guerci. Luego contó que el guion de la obra se adaptó para la gira y que hay escenas de besos agregadas que quizá no las pide José María Muscari, director de la obra, sino que se van generando. “Hay escenas de besos que buscamos los actores”, expresó.

Luego del amplio preámbulo, el cronista fue al hueso y le preguntó por el video. “No puedo creer que hayas tardado tanto”, respondió Guerci entre irónico y molesto. “No me vas a sacar un bocado de eso”, afirmó luego y explicó que por lo menos él no habla del tema. Sin puntualizar, dijo además que “el amor siempre está bueno” y que siempre está “abierto al amor”.

Sobre el final, explicó que con su expareja está todo bien. “Tenemos un hijo en común que es Mirko y que tiene 11 años y le ponemos todo para poder estar bien. Si hay choques los chicos lo sienten y les repercute. En eso tratamos de poner todo el amor que podemos, para que él esté bien”, cerró.

Soledad Bayona y Mario Guerci en los tiempos que fueron pareja de baile en La Academia Instagram

Con la palabra de uno de los involucrados en el escándalo, el movilero fue en busca de la protagonista femenina. Bayona, sin embargo, fue aún más tajante: afirmó que está sola, desmintió una relación amorosa con su pareja de la obra y explicó que en realidad todos se tratan así durante las giras.

En primer lugar, la bailarina contó que entraron con Guerci juntos a Sex porque los vieron juntos en La Academia. Después, explicó que los rumores de romance con el modelo están “desde el día 1″.”Todo lo que te dijo Mario es así”, acotó, y confirmó que en este momento está sola.

“Con Nico [Smirnoff], como ustedes saben porque lo expusieron, nos separamos bien. Me separé hace un tiempo ya. No me separé el sábado, me separé antes, hace ya un tiemp o, pero los procesos de separación llevan un tiempo”, confesó.

Soledad Bayona fue aún más categórica que Mario Guerci a la hora de desmentir los rumores de romance Gentileza Soledad Bayona

“Yo no tengo más que cosas hermosas que hablar de Nico”, expresó, y contó que en la separación tuvieron que ver muchas cosas al margen de los rumores de romance con Guerci. “Una relación no se termina por una cosa, se termina por muchas”, aseguró, y confió que si bien siempre está dispuesta al amor, hoy está dispuesta a amarse a ella misma. “Acabo de terminar una relación y lo necesito”.