Filtran un violento audio de una conversación entre Eloy Rivera y su ex: “Hago cosas macabras”

Luego de que el ex Gran Hermano Eloy Rivera, quisiera atacar a su exnovia, Thalía Di Mario, y a su actual pareja y terminara internado por haber sido herido en le hecho, se conoció una conversación telefónica en la que ambos se dijeron de todo y hasta donde se lanzaron amenazas. El diálogo fue difundido en el marco de una entrevista que la joven brindó junto a su novio, Franco Coronel, quien apuñaló a Rivera en circunstancias que aún se investigan.

El hecho se conoció el miércoles y conmocionó al mundo del espectáculo. El exparticipante de Combate se vio involucrado en un hecho delictivo en el que terminó apuñalado con un cuchillo, por lo que recibió atención médica en el Hospital Fernández. A partir de lo sucedido, comenzaron las versiones cruzadas sobre cómo se desencadenaron los hechos.

Por un lado, Rivera afirma que su exnovia, a quien no puede acercarse por una perimetral, lo llamó para hablar y le tendió una trampa para que Coronel, su actual pareja, lo atacara. Contrario a esto, Thalía y su novio aseguran que el joven se acercó a agredirla con un cuchillo y que él reaccionó, le quitó el arma y lo golpeó como parte de su defensa.

Mientras se realiza la investigación judicial, la recolección de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad para determinar qué fue lo que realmente ocurrió, el caso también recibe mucha exposición mediática. Este miércoles, Thalía Di Mario y Franco Coronel visitaron el piso de Desayuno americano (América TV).

La conversación entre Eloy Rivera y su ex, Thalía Di Marco

En ese contexto y mientras relataban su versión de la historia, la producción del ciclo puso al aire una charla telefónica entre Eloy y su expareja en donde se oyó un alto nivel de violencia por parte de ambos. “Estás re loca, Thalía. Vos solamente me querés hundir. Yo jamás te pegué, estás re loca”, comienza Rivera en el diálogo entre ambos.

En esa misma línea, el ex Gran Hermano le recriminó a la joven que era ella quien lo golpeaba y que en una ocasión le clavó un cuchillo: “Tengo pruebas. Tengo el video de cuando me clavaste el cuchillo. Vos sos una loca que me quiere ver preso”. Incluso, la acusó de “contratar sicarios” para asesinarlo.

La charla entre Eloy Rivera y Thalía Di Mario se dio en el marco de la visita de la joven y su novio, Franco Coronel, a Desayuno americano (América TV) Captura

Lejos de sentirse avasallada por las acusaciones, Thalía negó todo lo que decía su exnovio y hasta pareció amenazarlo. “Si yo quiero, lo hago. A mí no me jodas las pel...”, expresó. Luego, la joven subió la apuesta y manifestó su deseo de verlo muerto por el maltrato que ella denunció: “Tengo un re hambre de verte degollado, quebrado. Que te corten primero los brazos y después te maten hijo de p.... Es lo mínimo que te merecés, conmigo no te metas”.

Al escuchar esto, Eloy continuó negando haber sido violento con ella e involucró el consumo de drogas de su exnovia como el causante de esa pelea: “Estás re mal de la cabeza. La droga te quemó”. A continuación, entre ambos se acusaron de robarse dinero y objetos de valor.

Por último, Thalía le advirtió que no la moleste o podría haber consecuencias: “A mí no me molestes más ni me llames más. Morite. No me jodas, porque estoy re caliente y caliente hago cosas re macabras. A mí no me calentés”.

