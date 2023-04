Eloy Rivera habló sobre su salud y apuntó contra su ex: “Habrá ofrecido plata para que esto pase”

escuchar

Después de la pelea que protagonizó y que terminó con una puñalada que lo obligó a recibir atención médica, Eloy Rivera habló sobre el hecho y cómo se dio el encuentro con su expareja. Además, el exparticipante de Gran Hermano se refirió a su estado de salud y a cómo se recupera del golpe que le generó una perforación de pulmón.

El hecho ocurrió el viernes en Palermo y trajo de nuevo el nombre de Rivera a la escena pública. Según lo que informaron fuentes policiales, el conflicto que involucró al exparticipante de Combate comenzó cuando él se acercó a su exnovia, Thalía Di Mario, pese a tener una perimetral que le impide hacerlo.

En la escena y según la versión que se conoció, Eloy intentó agredirla con un cuchillo. En medio de esa situación, Franco Coronel, actual novio de la joven, se hizo presente y defendió a su pareja. Después de un forcejeo con Rivera, logró quitarle el arma y lo apuñaló. Luego de recibir atención médica, se descubrió que el golpe generó daño en un pulmón y una oreja.

Tras el hecho y mientras continúa con la recuperación en medio de las repercusiones por la pelea, el ex Gran Hermano dio su versión de lo ocurrido. En diálogo con Primicias Ya, Eloy aseguró que fue hasta el lugar para encontrarse con una amiga suya. Según su relato, sorpresivamente se encontró con su expareja en el lugar: “Cuando toco la puerta sale Thalía y me dice de ir a hablar con ella”.

Eloy Rivera habló del hecho por el que terminó internado en el Hospital Fernández

Ambos se movieron unos 50 metros y mantuvieron durante 15 minutos una charla en la vía pública. En ese momento es cuando apareció Franco Coronel, definido por Rivera como su “ex mejor amigo” y comenzó a increparlo. Con un cuchillo en su mano, le gritó y lo invitó a pelear. En ese momento, recordó pensar que Thalía lo “vendió” y que generó ese cruce de manera intencional. “Mi ex ya me había dicho que me quería matar, habrá ofrecido plata al chico para que esto pase”, expresó.

Eloy Rivera, que participó de la edición 2015 de Gran Hermano Argentina, tiene antecedentes de denuncias por violencia de género Instagram

En esa misma línea, manifestó que ya habían tenido enfrentamientos previamente, por lo que aceptó pelear, pero le dijo a Coronel que tire el cuchillo. Sin embargo, el joven no lo hizo y apuñaló a Rivera múltiples veces. Después de sufrir varios impactos y forcejear, consiguió tirar el arma y pedir por ayuda para recibir atención médica.

En lo que respecta a la investigación judicial, remarcó que las cámaras de seguridad de la zona confirman su historia y que las imágenes le van a dar la razón. “Están diciendo que yo soy el que tenía el cuchillo y es todo mentira. Es una mentira de ellos y ahora con las cámaras de seguridad se va a dar toda la verdad”, enfatizó. Con respecto a su salud, contó que en un principio estaba “complicada” y que lo que más preocupaba era la perforación de un pulmón: “Están viendo cómo evoluciona mi pulmón que es lo más complicado”.

Luego del hecho, Rivera fue internado en el Hospital Fernández, donde continúa bajo evaluación médica, mientras que Coronel fue detenido y retirado de la escena en un patrullero.

LA NACION