Durante los últimos días, Perú se llenó de conmoción luego del fallecimiento de Yuliana Perea, cantante de 38 años. La artista, que formaba parte del grupo Electro Ritmo, murió luego de someterse a una liposucción, en circunstancias que todavía investiga la Justicia. Además de su carrera musical, se recibió en la carrera de obstetricia y tenía dos hijos.

El hecho ocurrió el último martes y dio mucho que hablar en todo el país. Perea se sometió a la operación en la clínica Santa Anita, ubicada en la ciudad peruana de Iquitos. Durante la intervención de liposucción, habría sufrido una complicación cardíaca, según informaron medios peruanos. A raíz de este problema de salud, se trasladó a la paciente al Hospital de Apoyo Iquitos, donde perdió la vida a pesar de los esfuerzos del personal médico.

Mientras todavía se encuentra en investigación la causa de la muerte, se detuvo preventivamente a John Casado del Castillo, el médico encargado de la intervención estética. El profesional de la salud brindará su declaración sobre lo que ocurrió, mientras el Ministerio Público, a cargo de la causa, avanza en desentrañar lo que provocó el desenlace fatal de la artista.

Conmoción por la muerte de la cantante Yuliana Perea a los 38 años Gentileza

Desde la clínica, se limitaron a dar el pésame en un comunicado: “Con profundo pesar y consternación, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la licenciada en obstetricia, Yuliana Perea Torres. En estos momentos, nuestras condolencias se extienden a su familia, amigos y colegas, mientras compartimos su dolor por esta irreparable pérdida”.

A partir de la noticia de la muerte, rápidamente comenzaron a llegar las repercusiones y la conmoción en redes sociales. Entre quienes escribieron sobre el tema, mayormente hubo sorpresa por lo inesperado del hecho y por la edad de la fallecida, que tenía 38 años y se encontraba en buen estado de salud. Más allá de ser integrante de Electro Ritmo, era obstetra, tenía emprendimientos en el ámbito empresarial y era madre de dos hijos, de 19 y 8 años.

Además del dolor, a partir de que se conoció públicamente la noticia, quien dio su visión de manera contundente fue Purita Torres, la madre de Yuliana Perea. En su declaración al ciclo televisivo Detrás del Show, manifestó todo su dolor y apuntó duramente contra del Castillo.

“Nadie me va a devolver a mi hija. Ella sabía que no me gustaba eso, yo siempre tenía temor. Yo escuchaba que les iba mal a las mujeres”, expresó en el comienzo del diálogo, lógicamente con mucho pesar por el fallecimiento de su hija.

La madre de Yuliana Perea apuntó contra el médico que le realizó la liposucción a su hija Gentileza

En ese sentido, reveló que se enteró de la desgarradora noticia mediante su esposo, quien estaba con ella cuando recibió la llamada en la que le comunicaron el fallecimiento: “A mi esposo lo han llamado de que nuestra pequeña murió. No tenía conocimiento. Ni sus hijos sabían. Siempre tenía temor de que esas cosas salen mal”.

Por último, y a pesar de que el tema aún está investigación y no están del todo claras las causas de la muerte, cargó contra el médico que le realizó la liposucción y deseó que sufra consecuencias judiciales por el hecho: “Quiero que se pudra en la cárcel ese médico”.

LA NACION