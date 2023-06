Fiorella Mannoia, una de las grandes voces de la canción italiana, llega a Buenos Aires para celebrar con sus éxitos

escuchar

Cabellera enrulada (en esos años en los que estaba de moda “la permanente”), ojazos celestes y mirada intensa; pantalón negro, chaqueta dorada y botas claras. Así se plantaba Fiorella Mannoia frente al micrófono, con su voz italianísima, en la edición de 1981 del Festival de San Remo. Cuatro décadas después (y un poco más también), mantiene esa cabellera rojiza y rebelde (era permanente de verdad, no de peluquería) y una voz que, en la escala baja de su garganta, canta temas como “Padroni di niente”, una de sus producciones más recientes.

En ocasión del 77° Aniversario de la República Italiana, el Consulado General de Italia en Buenos Aires programó un recital de Mannoia, el próximo sábado, a las 18.45, el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Las entradas se agotaron rápidamente, pero habrá una segunda oportunidad, vía streaming. La actuación de Fiorella será grabada y transmitida en #ColiseoOnline de forma gratuita, a partir del sábado siguiente. Durante seis meses estará en el canal de YouTube del Teatro Coliseo y del Consulado General de Italia.

Mannoia es, de algún modo, hija de San Remo y de esa tradición de canción italiana pop melódica que fue mutando con el paso de los años y de las generaciones que pisaron su escenario. Sin embargo, su debut como cantante fue trece años antes, en el Festival de Castrocaro, de 1968. Su primer álbum, Mannoia Foresi & Co, es de 1972. Casi una década después llegó a todos los hogares de su país con aquella incursión en el San Remo, donde interpretó “Caffè Nero Bollente”, y tres años después, en el mismo festival interpretó “Come Si Cambia”, con el que le dio un nuevo impulso a su carrera. En 1987 regresó con “Quello Che Le Donne Non Dicono”, que mereció el premio de la crítica, convirtiéndose en una canción emblemática en su carrera.

En 1988 Fiorella se presentó nuevamente en San Remo con “Le Notti Di Maggio” y ganó por segunda vez el premio de la crítica. A lo largo de su carrera, interpretó canciones de grandes cantautores y colaboró en discos, conciertos y giras de importantes artistas italianos: desde Ivano Fossati a Enrico Ruggeri, hasta Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Massimo Bubola (autor de otro éxito de Fiorella, “Il cielo d’Irlanda”), Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Avion Travel, Gian Maria Testa, Franco Battiato, Luciano Ligabue, Tiziano Ferro, Jovanotti, Pino Daniele, Giuliano Sangiorgi y Fabrizio Moro, entre otros. También ha colaborado con importantes músicos brasileños como Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil.

En 2012, dio un paso más en su carrera con la propia composición, que dejó plasmada en el álbum Sud. Al año siguiente el proyecto musical A Te, un álbum-homenaje a Lucio Dalla, alcanzó el disco de platino y dio lugar a una gira de conciertos. En 2016, con Bungaro y Cesare Chiodo, compuso la canción “Perfetti Sconosciuti”, banda sonora de la película homónima de Paolo Genovese. La canción recibió el Nastro D’Argento 2016 a la Mejor Canción Original.

En 2017 volvió a aquel viejo amor. Compitió por quinta vez en el Festival San Remo 2017, con “Che Sia Benedetta” y también hizo foco en esas canciones con mayor compromiso social, como “Combattente”, “Il peso del coraggio” y “Padroni di niente”. Fiorella ha promovido eventos de recaudación de fondos a lo largo de los años: en 2009, Corale per il popolo d’Abruzzo y Amiche per l’Aruzzo, a favor de las víctimas del terremoto de Abruzzo; en 2012, Italia Loves Emilia, un concierto benéfico que llegó a 150.000 personas en el Campovolo de Reggio Emilia, a favor de las víctimas del terremoto de Emilia Romagna; en 2016 fue la directora artística de “Amiche in Arena”, el evento de conciertos contra la violencia hacia las mujeres, basado en el repertorio de Loredana Berté, en el que actuaron 16 artistas en la Arena di Verona; en junio de 2022 fue una de las artistas que actuaron en el concierto Una Nessuna Centomila, ante 100.000 personas en el Campovolo de Reggio Emilia, para recaudar fondos para centros contra la violencia.

En 2016 fue llamada por Michele Placido para interpretar el papel de una de las protagonistas de su película íntegramente femenina 7 Minuti, que cuenta la historia de once trabajadoras, presentada en el Festival de Cine de Roma de 2016. En 2017 debutó en televisión como presentadora, con el unipersonal “Un, due, tre… ¡Fiorella!”, de la Rai 1. Y en 2021 hizo “La música che gira intorno”.

