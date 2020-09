Floppy Tesouro se defendió de quienes la acusaron de sobornar al jurado

Cada nueva edición del Cantando 2020 deja tela para cortar. Esta vez, Floppy Tesouro aprovechó sus minutos al aire y disparó contra todos los que tildaron de plagio su último hit musical Ojo por Ojo. "Dejen de decir pavadas", comentó y hasta aseguró que las acusaciones sobre su participación en el programa "desmerecen su trabajo".

"Tengo que hacer dieta mediática, como dice Moria", aseguró Floppy al ser consultada por los supuestos sobornos por parte de su marido al jurado. "Desmerecen mi trabajo al decir esas cosas. La verdad que no me gusta nada. Dicen mentiras, pavadas y hasta juzgan la credibilidad de Moria: alguien a quien admiro, respeto y quiero mucho", sostuvo.

Floppy Tessouro disparó contra las críticas: "dejen de hablar pavadas, mentirosos" 02:59

Recordemos que en los últimos días, desde Intrusos lanzaron rumores sobre la participación de algunos personajes en el reallity. "Muchos ponen plata para que sean poco rigurosos los del jurado", habían comentado. Y de inmediato Floppy y Moria fueron el blanco de críticas.

"Tengo que aclarar esto porque la señora que está en su casa se queda con lo que escucha en esos programitas", expresó despectivamente Floppy e inmeditamente Ángel de Brito le retrucó: "¿Progamitas?", "Sí. No les puedo decir ni programa" disparó Tesouro.

Si bien el comentario no generó revuelo en el momento, De Brito utilizó su propio programa para opinar sobre la actitud de la cantante. "El enojo la llevó a ser despectiva y me parece que no da, si no que haga un programa, o un programita, a ver si puede hacerlo. La invito a que lo haga a ver cómo le sale en esta situación", expresó.

El supuesto plagio de Floppy

El pasado 4 de septiembre Floppy lanzó una nueva canción en sus redes sociales. "Estoy muy contenta porque hoy estreno el videoclip de Ojo X Ojo", escribió en la publicación y adjuntó un adelanto de su video.

Si bien decenas de comentarios aplaudieron y celebraron su nueva carrera musical, muchos compararon el tema con una canción de Tini Stoessel. "¿Che, no está igual a la canción de Tini Ella dice?", expresaron varios y minutos más tarde Twitter explotó de críticas. "Dice Floppy, Floppy, Floppy y es igual al Tini, Tini, Tini", compararon también.

"Yo no quise copiar a nadie. Yo soy yo", expresó más tarde Floppy en El Espectador, por CNN Radio. "La carrera de Tini me encanta, pero no la estaría plagiando. Cada uno tiene que dar lo mejor de sí. Yo soy Floppy Tesouro y me encanta. ¿Vos me vas a decir que no hay otras cantantes que no usaron la bañera? ¡Tengo miles para decirles! ¡Miren videoclips!", cerró.

El videoclip de Tini: