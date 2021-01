Florencia Bertotti comenzó una nueva faceta digital y confesó secretos desconocidos sobre la emblemática serie juvenil Floricienta. Imagen: @florbertottiok

25 de enero de 2021 • 15:31

Si de algo jamás se pudo separar Florencia Bertotti con el paso de los años fue de su icónico personaje en Floricienta. A 17 años de aquel estreno que se ganó el cariño de miles de niños y adolescentes, la actriz apostó a una nueva faceta digital y abrió su canal de YouTube para conectar aún más con su fanáticos. Vale recordar que a mediados de 2020 Telefé reestrenó la novela de Cris Morena y provocó la aceptación inmediata de una nueva generación (y la de los melancólicos también).

El canal de Florencia comenzó con recetas, acústicos, intimidades familiares pero todo cambió cuando anunció que comenzaría a contar detalles de los capítulos de la emblemática serie juvenil. La noticia alborotó a sus más de un millón y medio de seguidores y tras días de ansiedad, el video llegó.

"Reaccionando al capítulo 1 de la primera temporada", escribió la cantante y si bien la mayoría esperaba datos desconocidos hasta el momento, Bertotti no tuvo filtro y confesó un secreto que desconcertó a todos sus fans.

"Les quiero confesar algo. Ese grito no es mío, no lo canté yo", dijo la actriz señalando la famosa canción de apertura y explicó: "Lo cantó Flora Ciarl que es una genia. Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así pero nunca lo canté yo".

"No sé si estoy derribando un mito, pero ya que estamos vamos a decir todo", continuó entre risas y, en ese sentido, también contó que si bien su vestuario se ganó el cariño de muchos, al comienzo "le costaba llevarlo" y debía tener "agallas" para lucirlo.

"Qué estilo, eh. Me costaba el vestuario de Flori, me tiraba todo encima. Yo decía: '¿Quién se viste así?' Tenía calzas, tul, pollera, cinturón (que nunca supimos para qué) top, remera, gorro, muñequera ¡No me faltaba nada!", recordó con nostalgia y entonces contó un segundo secreto inesperado.

"Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris (Morena)", disparó. "¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así, pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba; entonces Susana Pérez Amigo (la vestuarista) la mechaba y así armaba los cambios de Floricienta", agregó con alegría.

El video en solo tres días superó las 200.000 reproducciones y recibió cientos de comentarios sobre las inesperadas confesiones que Florencia se animó a hacer. "A vos te costaba vestirte de Floricienta y después todas andábamos vestidas así", "¿Cómo que ese grito no era tuyo? se me rompió el corazón", "¿Soy yo o es imposible no pensar que es la mismísima Floricienta reaccionando a Floricienta?", repitieron muchísimos fans.