Flor de la V dio detalles del impensado regalo que quiso hacerle la Coca Sarli: “Fue muy amorosa”

Flor de la V se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y, podría decirse, de su vida. Felizmente casada, madre de dos hijos, y posicionada como una figuras reconocida de la televisión argentina. Sin embargo, no siempre le fue tan bien y debió enfrentar muchas experiencias desafiantes.

Así lo compartió en el estudio de América TV, sentada en el sillón enfrentada a Jey Mammon. Fiel a su carisma y constante sentido del humor, Flor habló sobre todos los aspectos de su vida entre chistes y sonrisas. En un punto la conductora recordó el tierno regalo que quiso hacerle la Coca Sarli durante uno de los momentos más complejos de su vida.

Flor de la V recordó el tierno regalo que le quiso hacer la Coca Sarli América Tv

De la V tenía 21 años y ya estaba posicionada en el mundo del espectáculo. Saltaba de programa en programa y participaba de varios espectáculos en vivo bajo el nombre “Florencia de la Vega” a modo de seudónimo artístico. Pero en un punto, debió dejar de usarlo porque comenzó a tener conflictos legales.

Una instrumentadora del mismo nombre una demanda en su contra porque no quería que una travesti utilizara su apellido. “Yo estaba haciendo la temporada con ella en Carlos Paz y me acuerdo que sucedió esto donde esta persona había mandado cartas de documentos a los canales en donde no me podían nombrar”, recordó.

El dulce gesto de la Coca Sarli hacia Flor de la V

Asimismo, continuó: “Me acuerdo que taparon mi nombre de la marquesina y la Coca, amorosa que la amo que tuve el placer de compartir muchas noches con ella, me acuerdo que me dijo: ‘Florencia yo te doy mi apellido’”.

Aunque Flor de la V decidió acortar su nombre a como se la conoce hoy en día, mientras hablaba con Jey Mammon reconoció que tal vez hubiese sido mejor que aceptara el regalo de la actriz.

Flor de la V habló sobre su carrera en Los Mammones América Tv

Al terminar la tierna historia, Flor contó cuál iba a ser su nombre originalmente. “Me iba a poner Karen”, aseguró muy orgullosa. ”Pero me daba muy gato así que me lo saqué”, agregó apresurándose a pedir disculpas a todas las personas con ese nombre en medio de las carcajadas del conductor.

El polémico look de Flor de la V

La conductora entró al estudio de Los Mammones vestida de pies a cabeza de color violeta. El conjunto consistía en un vestido corto al cuerpo y un saco de mangas voluminosas hechas de plumas, todo del mismo tono.

El extravagante look generó un revuelo en redes sociales en donde comenzaron a compararla con objetos y dibujos animados. En medio de los memes y las bromas, también estuvieron quienes aplaudieron el estilo de la actriz.

El extravagante look de Flor de la V generó un revuelo en las redes sociales twitter

En un punto del programa, Jey Mammon mostró en pantalla algunos de los tuits que se habían realizado sobre la vestimenta de su invitada y juntos se rieron por las ocurrencias de sus seguidores.

El extravagante look de Flor de la V generó un revuelo en las redes sociales twitter

El extravagante look de Flor de la V generó un revuelo en las redes sociales twitter

El extravagante look de Flor de la V generó un revuelo en las redes sociales twitter