Flor Peña habló por primera vez del duro momento que vivió en la búsqueda de su tercer hijo

Escuchar

La noche del jueves, el Cantando 2024 se llenó de emoción después de que Silvina Escudero hablara abiertamente de su deseo desde hace dos años de convertirse en mamá junto a su marido, Federico. Flor Peña, quien se encuentra llevando a cabo el rol de conductora, se sintió muy identificada con su historia, ya que tiempo atrás vivió la misma angustia e incertidumbre en busca de su tercer hijo, Felipe.

Acompañándola en ese momento a la bailarina y a decena de mujeres que siguen el reality, Flor Peña dijo: “A mí me pasó. Está muy bueno que lo cuentes Sil porque a mí me pasó con Felipe, mi último hijo. Yo había tenido mis dos primeros hijos, Tomás y Juan, sin problemas y cuando intenté buscar a Felipe, no venía”.

Flor Peña habló de los tratamientos a los que tuvo que someterse para quedar embarazada de su hijo Pipe (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @flor_de_p)

“Atravesé dos, casi tres años, de mucha incertidumbre y me sentía muy sola también. Por suerte conecté con otras mujeres que les estaba pasando lo mismo y un día solté. Dije: ‘Bueno, quizá no tenga que ser mamá con Ramiro. Quizá no es mi camino’”, contó la actriz de Casados con hijos, quien ya se había imaginado una vida sin su tercer niño.

“Así que solté, volví al trabajo y Felipe llegó. De manera natural, llegó. Y a veces, las mujeres entramos en un ‘trip’ (viaje) de querer quedar y exponer nuestro cuerpo. Nadie que no haya pasado por eso entiende lo que significa pincharse y esperar el resultado, a ver que si estás embarazada o no estás embarazada. Es muy duro ese camino”, recordó Peña.

Florencia Peña recordó en el Cantando 2024 que, por algunos años, pensó que su tercer embarazo jamás llegaría (Foto: Instagram @Flor_de_p)

Fue entonces que Silvina Escudero aprovechó la oportunidad para hablar de su forma de afrontar este momento y de convencerse de que pase lo que pase será una enseñanza que le dejará la vida a futuro. “Es verdad, es muy difícil entenderlo si no lo vivís. Esta es la vida que me tocó y yo tengo que ser lo más feliz que pueda con lo que Dios y el universo decida. Lloro de emoción, no de tristeza. Hay días tristes y hay días felices. Pero la vida es feliz a pesar de todo”, cerró la bailarina.

LA NACION