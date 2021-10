¡Enamorados! Las primeras fotos de Luciano Castro y Flor Vigna juntos, tras la confirmación del romance

A poco de que se confirmara que Luciano Castro y Flor Vigna están comenzando una relación, llegan las primeras fotos de la pareja. Los fotógrafos los captaron de camino al gimnasio, escenario en donde se dieron las primeras charlas que derivaron en algo más. Lejos de ocultarse cuando fueron consultados, tanto el actor como la actriz y bailarina coincidieron en que “están juntos” y “bien” y que, aunque recién ahora se conoció la noticia, hace dos meses que empezaron a salir.

Nunca se sabe a dónde va a surgir el amor y mucho menos en tiempos de pandemia. Sin embargo, a veces el flechazo ocurre en los lugares menos pensados. Y eso sucedió entre Vigna y Castro, quienes después de terminar largas relaciones (ella con Nico Occhiato y él con Sabrina Rojas), se toparon en el gimnasio primero y luego, en una reunión por una serie y así, charla va, charla viene, los casuales encuentros se transformaron en algo más. Según contaron en Los ángeles a la mañana, fue el actor quien trasladó la charla del gym al WhatsApp y luego, la invitó a merendar.

Luciano Castro y Flor Vigna, ya no se ocultan

Compinches, Castro y Vigna llegaron juntos al gimnasio donde surgió el amor Gerardo Viercovich - LA NACION

El rumor...

El rumor comenzó luego de que el actor y la bailarina fueron vistos a los besos en un gimnasio de Zona Norte. “Se los vio en un gimnasio que da al río, en Martínez. Ella suele entrenar ahí con Juli Puente. En redes sociales no se siguen, así que no dejaron rastros por ahí. El viernes se fueron en la camioneta de él y ayer estuvieron a los besos en el gym”, detalló la panelista Maite Peñoñori en LAM. Además contó que fue él quien la fichó primero.

Si bien hace dos meses que están juntos, recién ahora se supo de este romance entre Vigna y Castro Gerardo Viercovich

Lejos de desmentir la información, ambos decidieron blanquear el romance. “Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo. Vamos a hacer una serie juntos en el verano y empezamos a hablando de eso. Después empezamos a salir y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público. Lo quiero mucho y me hace muy bien”, dijo Vigna a Nosotros a la mañana.

Después de las palabras de la actriz y bailarina, Castro le contestó un mensaje a la periodista Pía Shaw al respecto: “Es tal cual lo contaron. Siempre hay algún detalle pero es así. Estoy re bien”.

Quienes también hablaron fueron los testigos de esta relación, que contaron más detalles de cómo comenzó todo: “Flor empezó a entrenar con Juli Puente hace dos meses y medio en ese gimnasio. Luciano empezó un tiempo después y al principio se saludaban, pero cero onda. En el medio, ella cerró para hacer una serie y ahí empezaron a hablar. Hace unas semanas se empezaron a relajar en público. Dejaron que fluya sin esconderse, se están conociendo. Sienten que esconderse es una macana sino tienen nada que ocultar. Él está embobado con ella. Pinta noviazgo mal, están re metidos”, reveló un allegado a la pareja que habló con Ángel De Brito.

Luciano Castro y Flor Vigna en Sport club de Martinez. Gerardo Viercovich

Tras su reciente separación de Sabrina Rojas, es la primera relación que el actor oficializa públicamente. Lo mismo en el caso de Vigna, que ya lleva un largo tiempo soltera después de distanciarse de Nicolás Ochiatto.

La palabra de los ex

Después de once años juntos y de ubicarse entre las parejas más queridas del ambiente, Sabrina Rojas y Luciano Castro confirmaron su separación en mayo de 2021, aunque aseguraron que todo se dio en buenos términos. Apenas unos meses después, ella blanqueó una relación con El Tucu López. y ahora se da a conocer que Castro también está apostando nuevamente al amor.

“No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, contestó Rojas al ser consultada por los medios, luego de que se conociera la noticia sobre Vigna. Mientras que Castro había respondido sobre la relación de su ex con el actor de Sex: “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos [Esperanza y Fausto] la ven contenta es un golazo”.

En tanto, Occhiato, dijo a Intrusos: “Flor se merece lo mejor. Siempre voy a estar feliz siempre que ella esté bien”