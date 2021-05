Flor Vigna se quebró al hablar del covid: “Gente cercana la está pasando mal”

Movilizada por distintas experiencias familiares en medio de la segunda ola de coronavirus, Flor Vigna (26) recurrió a las redes sociales para hacer catarsis y dejar un mensaje esperanzador. Desde su cuenta de Instagram, la artista instó a sus más de cinco millones de seguidores a tomar el toro por las astas, a vivir la vida a pleno y reconciliarse con uno mismo y los demás.

Este martes Flor Vigna realizó como en tantísimas otras oportunidades un vivo en Instagram. Y en ese video, ahora disponible en su feed, la actriz y cantante reflexionó sobre lo que ha venido experimentando en los últimos días, en medio del ascenso de casos de coronavirus y la segunda ola acechando en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Tras aclarar que siempre debió lidiar contra la vergüenza, Flor Vigna abrió su corazón y les dio una catarata de sanos consejos a sus seguidores. “Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del p… COVID-19′”, expresó la ex Combate (El Nueve) en el comienzo de su video.

Movilizada por la segunda ola, Flor Vigna lloró en Instagram - Fuente: IGTV

De lo familiar o a lo personal, Vigna puso en palabras cómo se sentía y les aconsejó a sus seguidores a que se animen a intentar actividades y acciones que jamás hayan realizado. “Estoy muy emocional y me da vergüenza estar así. Me está naciendo un gran sentimiento de ‘Ahora o Nunca’, porque realmente se está muriendo gente, de verdad. Por eso quiero contagiar que nos animemos a despertar un poco, a hacer planes nuevos, a hablar y a perdonar”, enumeró.

Conforme a lo expresado, Vigna dio ejemplos de cómo implementó esos cambios que pregona en su vida cotidiana. “Estoy teniendo charlas muy copadas con mi familia que si no, no las hubiese tenido, me fui de viaje con mi mamá al Uritorco a un camping, salgo a caminar con mi viejo que tiene un par de cosas de salud. A la vez, estoy cumpliendo muchos sueños personales que no hubiese hecho porque le tengo mucho miedo al qué dirán. Ahora quiero animarme a ser más valiente”, afirmó.

La excampeona del Bailando remarcó a su vez que conoce gente cercana que está atravesando la Covid-19 y que el temor de que algo les pueda pasar la afecta mucho: “No quiero contagiar miedo ni mala vibra, pero sí esto del ‘ahora o nunca’ que a mí me da valor para hacer cosas que no me hubiese animado. Me parece que estamos en un momento muy especial y hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien, o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida”, concluyó.

LA NACION