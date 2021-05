Fuerte discusión de Florencia Peña con una panelista por la suspensión de las clases presenciales

Este viernes, minutos después de que Alberto Fernández anunciara la extensión de las restricciones para el Área Metropolitana de Buenos Aires y 40 localidades de la provincia hasta el 21 de mayo, un tenso momento se vivió en el programa Flor de equipo (Telefe). La conductora Florencia Peña y la panelista Noelia Antonelli mantuvieron una acalorada discusión en torno a la suspensión de las clases presenciales.

Desde su casa, aislada tras haber contraído Covid-19, Peña se mostró a favor de las medidas tomadas por el Presidente a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Para graficar la gravedad de la situación, contó su propia historia.

“Como mamá que eligió no mandar a sus hijos a la escuela, la contrapartida fue: ‘¿Viste que no se contagiaron Covid en la escuela?’. Y no, menos mal, porque mis hijos son asintomáticos y hubieran hecho un desparramo. La maestra de mi hijo más chiquito está con Covid”, explicó la conductora.

Sobre su postura, la actriz añadió: “No quiero que mis hijos no vayan a la escuela, creo que nadie en el mundo no quiere que sus hijos no vayan a la escuela, pero con 560 muertos [diarios], me pregunto ‘¿qué es lo que pasa?’, porque volvemos a lo mismo: no es la burbuja de la escuela, es todo lo que pasa alrededor para llegar a la escuela”.

Tras escucharla con atención, la periodista Noelia Antonelli se mostró en desacuerdo con los dichos de Peña y la contradijo. “Esto te lo digo como opinión personal. Como los chicos no están yendo a la escuela, los padres estamos llevando a los chicos a que sociabilicen con otros en otros lugares. Entonces, en la escuela es tan fuerte el protocolo que uno empieza a pensar. Por supuesto que necesitamos cifras al respecto, pero las cifras lo avalan, uno empieza a pensar que en las escuelas se contagian menos que afuera”, acotó.

A continuación, Antonelli reforzó su idea: “Es menos del 0,01 por ciento el contagio en las escuelas, a eso me refiero. Con los números y hablando de la baja cantidad de contagios, igualmente se siguen tomando estas medidas”, sostuvo.

Florencia la interrumpió y cuestionó la veracidad de las cifras, a lo que la panelista retrucó: “¿Cómo no son reales? Las da el Ministerio de Salud”.

El cruce entre Florencia Peña y Noelia Antonelli por las clases presenciales. Crédito TELEFE

“No, no son reales porque no estás contando qué significa la circulación para llegar a la escuela, no estás contando que muchas madres y padres los llevan en transporte público. Muchos se quedan en la puerta de la escuela, esperando. El 0,01 por ciento no está probado en ningún lado”, dijo la conductora. “Entonces, si no está probado, si no tenemos esos datos, ¿cómo se puede tomar una medida? Eso es lo que yo no entiendo”, preguntó Antonelli.

“Todo este último tiempo estuvimos escuchando ‘las escuelas no contagian, el transporte público no contagia, los restaurantes al aire libre no contagian’. Nada contagia, pero tenemos el pico de contagios y encima tenemos casi colapsado el sistema de salud. ¿Qué es lo que contagia, entonces? Yo creo que tanto Noe como yo, que estamos en posiciones distintas, no tenemos una cuestión ideológica, porque en mi caso se me ha achacado que yo digo esto porque soy peronista, pero yo lo digo como mamá. A mí me da miedo lo que está pasando, me da miedo el colapso. El colapso es real”, concluyó Peña.

LA NACION