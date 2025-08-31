La miniserie de Netflix cargada de drama y suspenso ideal para ver este domingo de lluvia

El 29 de agosto desembarcó en Netflix la miniserie española Dos Tumbas, como una promesa cargada de suspenso y drama que invita a los espectadores a permanecer en vilo hasta el final. En un domingo de lluvia en Buenos Aires y gran parte del país, por la tormenta de Santa Rosa, enterate de qué trata esta producción para disfrutar en tan solo un día.

La plataforma de streaming quiso cerrar a lo grande el mes y por ello sumó a su catálogo esta ficción creada por Agustín Martínez y que cuenta con un gran elenco. La trama va desde la venganza de una abuela por el paradero de su nieta, hasta los secretos más oscuros de su círculo cercano.

Dos tumbas trata sobre la búsqueda incansable de una abuela por su nieta desaparecida (Fuente: Netflix)

De qué trata Dos tumbas

La miniserie española, de tan solo tres capítulos de poco más de 50 minutos de duración, es una propuesta ideal para conocer de cerca cuánto puede llegar el amor de una abuela por su nieta.

A dos años de la desaparición de Verónica y Marta, dos entrañables amigas de 16 años, la Policía local decide abandonar la búsqueda por falta de pruebas y sospechosos. Además, sin ningún indicio de que estén con vida, hace que la investigación se estanque. Esto es un acto inaudito para Isabel, la abuela de una de ellas, quien entiende que no puede dejar librada al azar a su nieta sin tener al menos su cuerpo.

Sin nada que perder, Isabel comienza a investigar al margen de la ley, por su cuenta y sin que nadie se entere. La mujer vuelve al día cero, a aquella noche cuando perdieron el rastro de las adolescentes.

Poco a poco, Isabel, interpretada por Kiti Mánver, empieza a atar cabos sueltos y su objetivo, que al principio tiene que ver con encontrar al culpable, se torna en una historia de venganza.

De ese modo, la protagonista cree saber quién es el hombre que raptó a su nieta y por ello planea una represalia que desde hace tiempo guarda en su mente. Hasta el final de la entramada historia, el espectador no se enterará de qué ocurre realmente con el proyecto de Isabel y sobre el paradero de la adolescente perdida.

Isabel es la protagonista de esta miniserie de tres capítulos que tiene como eje de trama la venganza, el crimen y el amor de una abuela (Fuente: Netflix)

Dos Tumbas es una obra literaria escrita por Carmen Mola, convirtiéndose en la primera que llega al formato audiovisual. Además de Martínez, que creó la ficción para Netflix, también trabajaron Jorge Diez y Santos Mercero.

Junto a Mánver, el elenco está compuesto por: Álvaro Morte, Hovik Keuchkerian, Nadia Vilaplana, Joan Solé, Carlos Scholz y Nonna Cardoner.

Qué dice la crítica al respecto:

A pocos días de estrenarse en la compañía de la N roja, algunos especialistas se manifestaron al respecto y plasmaron sus análisis sobre la composición total del producto.

Entre ellos, Raquel Hernández Luján, de Hobby Consolas, dijo: “No revoluciona el género, pero engancha por los giros de guion, unos más verosímiles que otros puestos en pie por un reparto liderado por Mánver y Morte”.

Por otro lado, Rafael Sánchez Casademont, expresó para la revista Esquire: “Dos tumbas cumple con lo que buscan los fans de género. Tampoco pasará, eso sí, a la historia. Se trata de un thriller con giros, sorpresas y una protagonista interesante. Pero, sin duda, su principal mérito es que valora nuestro tiempo”.