¿Su bisabuelo? Uno de los dramaturgos más célebres de la historia, ganador del Pulitzer y el Nobel de Literatura. ¿Su abuelo materno? Uno de los actores del cine mudo más populares del mundo, que revolucionó la industria del entretenimiento. ¿Su madre? Una renombrada actriz ganadora del Premio Goya y con múltiples nominaciones al Globo de Oro. ¿Ella? Una actriz española con raíces chilenas que buscó abrirse paso en Hollywood y ganó reconocimiento internacional por interpretar a Talisa Maegyr en Game of Thrones. ¿Su próximo proyecto? Una película dirigida por James Cameron. Esta es la historia de Oona Chaplin, sí, la nieta del mítico Charles Spencer, conocido popularmente como Charles Chaplin.

Si se analiza detenidamente el árbol genealógico de la protagonista de esta nota, se podrán observar algunos nombres un poco (o muy) conocidos. Entre ellos su bisabuelo, Eugene O’Neill, y su abuela, la actriz, Oona O’Neill, quien en 1943 se casó con el mismísimo Charles Chaplin. La hija mayor del matrimonio, Geraldine, lleva el arte en la sangre y se lo transmitió a su hija, Oona Castilla Chaplin, quien hoy continúa con el legado.

Oona tiene 37 años y es hija de la actriz, Geraldine Chaplin y del director de fotografía, Patricio Castilla (Foto: Instagram @oonacc)

Brevemente resumido el historial familiar, es hora de meterse de lleno en la biografía de la joven artista nacida en Madrid el 4 de junio de 1986. Hija de una actriz norteamericana y de un director de fotografía chileno, Patricio Castilla, Oona Chaplin hizo su primer casting a los 6 años para una película que nunca se realizó. En una entrevista con la revista Vanity Fair contó que luchó hasta los 15 contra la “vocación artística” que venía de su familia materna. Recién cuando hizo una obra de teatro en el colegio secundario, la llama interior se prendió y decidió alimentarla. Y lo bien que hizo.

Game of Thrones y un salto al estrellato

Chaplin se graduó de la Real Academia de Arte Dramático de Londres y de a poco empezó a introducirse en Hollywood con pequeños papeles en cine y televisión. Formó parte de la serie The Hour y tuvo una aparición en Sherlock, la exitosa producción de la BBC ganadora de nueve Premios Emmy, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

Pero, no fue hasta 2012 que la actriz española tuvo la gran oportunidad de su vida. ¿Fanáticos de Game of Thrones por acá? ¿Todos recuerdan el episodio titulado Las lluvias de Castamere o mejor conocido como ‘La boda roja’, cierto? Bueno, Oona Chaplin interpretó a Talisa Maegyr, la mujer de Robb Stark (Richard Madden) cuyo final (spoiler alert) fue un verdadero baño de sangre. Para quienes quieran refrescar la memoria, Oona apareció en 11 episodios, distribuidos entre la segunda y la tercera temporada.

En Game of Thrones, Oona Champlin interpretó a Talisa Maegyr, la mujer de Robb Stark (Richard Madden) Archivo

A partir de su trabajo en la serie basada en los libros de George R. R. Martin fue que llegaron otros papeles importantes. Fue Greta en el episodio White Christmas (Blanca Navidad) de Black Mirror, coprotagonizó la serie Taboo junto a Tom Hardy y en 2022 estrenó Traición, serie que está disponible en Netflix. Pero, el que quizás sea su proyecto más grande hasta ahora llegará el año próximo, de la mano del mismísimo James Cameron.

Oona Chaplin en su papel de Greta en un episodio de Black Mirror HAL SHINNIE

Oona será Varang, en la tercera y cuarta entrega de Avatar, que se estrenarán el 19 de diciembre de 2025 y el 21 de diciembre de 2029, respectivamente. Si bien aún hay que esperar un poco, tiempo atrás el productor de la saga, Jon Landau, dijo en diálogo con la revista Empire que la española interpretará a la líder de un nuevo grupo de Navi, los ‘Pueblo de la ceniza’. Ellos serán los “villanos” de esta nueva parte. Según trascendió, el suyo será “un personaje central, fuerte y vibrante”.

Oona Chaplin estará en las próximas entregas de Avatar (Foto: Instagram @oonacc)

Un apellido con historia y una pasión que atravesó generaciones

Oona lleva consigo un apellido con mucho peso. Su abuelo fue una de las figuras más emblemáticas del cine e incluso tiene el récord de la ovación más larga de la historia de los Oscar. En la ceremonia de 1972 recibió un premio honorífico por su influencia en el arte del siglo XX y fue aplaudido durante 12 minutos.

Si bien ella pensó en un momento usar su apellido paterno, al final desistió. “Es suficientemente difícil esta carrera como para ponerte más dificultades”, aseguró en una entrevista con Vanity Fair.

Oona es hija de Geraldine Chaplin y nieta de Charles (Foto: X @filmdialogueone)

Aunque reconoció que el apellido le abrió las puertas a muchas audiciones, aseguró que el resto dependió de ella. “No sé si me habrán regalado algún papel y nunca lo podré saber, así que no le doy muchas vueltas. Pero, si me dan trabajo, lo doy todo”, aseguró años atrás en diálogo con la revista Hola. Incluso admitió que no descarta la posibilidad de alguna vez hacer cine mudo.

Más allá de que no conoció a su abuelo, heredó su humor y el amor por el arte. En lo que lleva de carrera, tuvo la oportunidad de actuar al lado de la gran Geraldine Chaplin. Hicieron juntas la película Tierra firme, escrita y dirigida por el español Carlos Marqués-Marcet. Si bien Oona dijo que trabajar juntas fue fácil, bromeó con el hecho de que mientras ella en los rodajes mantiene la calma y está tranquila, su madre suele ser un manojo de nervios.

Además de la actuación, Oona está muy involucrada en la naturaleza y la agricultura (Foto: Instagram @oonacc)

La vida de la madrileña de 37 años no solo gira en torno al cine y la televisión. Le gusta la permacultura, el yoga y la cocina. Incluso, si no se dedicaba al arte, su “plan B” era la agricultura y sus publicaciones en Instagram dan cuenta de que ya lo puso en práctica.

Oona es una ferviente defensora de la naturaleza (Foto: Instagram/@oonacc)

En los últimos años, se involucró mucho con parte de la cultura latinoamericana. Según reconstruyó El Mundo, hace un tiempo Oona recorrió la localidad de Lanco, al sur de Chile, para conectarse con la historia de su abuela, quien era de origen mapuche, y alzó la voz en distintas causas sociales y ambientales. Es hasta la actualidad que se mantiene muy conectada con las raíces heredadas de su padre y es una ferviente defensora del medio ambiente.