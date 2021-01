The Sandman, la nueva serie de Netflix basada en un cómic de DC, suma dos estrellas de Game of Thrones

Uno de los proyectos más ambiciosos que está desarrollando Netflix es The Sandman, la serie que adaptará la prestigiosa historieta escrita por Neil Gaiman. El gigante streaming sigue adelante con los planes de llevar a la pantalla chica la saga de Sueño, el mítico personaje símbolo de lo onírico. Y según se anunció, ya hay varias estrellas confirmadas, entre ellas, dos figuras de Game of Thrones.

El papel de Sueño será interpretado por Tom Sturridge, una de las caras del film Velvet Buzzsaw. Junto a él, estará Vivienne Acheampong en la piel de Lucien, bibliotecaria y leal aliada del protagonista. Asim Chaudry y Sanjeev Bhaskar serán Caín y Abel respectivamente, dos figuras bíblicas que en el universo The Sandman juegan un importante rol. Boyd Holbrook será Corinthian, una criatura de pesadilla dueña de un impulso asesino.

Charles Dance se convertirá en uno de los villanos de la saga

El elenco lo completan dos intérpretes muy conocidos por los fans de Game of Thrones, Charles Dance y Gwendoline Christie. En la ficción basada en la novela de George R.R. Martin, Dance interpretaba a Tywin Lannister, y aquí será Roderick Burgess (el Rey Demonio), quien en busca de atrapar a Muerte aprisiona accidentalmente a Sueño. Christie, que en Game of Thrones era Brienne de Tarth, aquí será Lucifer, entidad responsable del infierno, que se encuentra tentada a abandonar ese lugar.

Netflix anunció que The Sandman iba a ser una de sus producciones más costosas, e informó que el creador de la saga, Neil Gaiman, formaría parte del equipo de producción. Serializada entre 1989 y 1996, The Sandman se convirtió en una de las historietas más prestigiosas del medio, cultivando elogios no solo dentro del ámbito de los cómics, sino también como un título destacado en distintas publicaciones especializadas en literatura.

Sueño, protagonista en The Sandman

Bajo la pluma de Neil Gaiman, el título buceaba en un tono poco habitual para el mercado de cómic industrial, y las aventuras del personaje se sumergían en maduras fantasías oscuras, cuyos protagonistas anidaban en el reino de la vigilia. Sus personajes mezclan influencias que combinan el drama histórico, la mitología, leyendas variadas y el ocultismo. Durante sus 75 números, y sus secuelas, el título recibió innumerables reconocimientos, y decenas de reediciones de todo tipo.

Luego de muchos años de negociaciones, en donde se barajaron opciones de largometrajes, Netflix finalmente adquirió los derechos para llevar The Sandman a la pantalla chica. Con el rodaje iniciado en octubre del año pasado, se espera que la serie llegue en el transcurso de 2021.