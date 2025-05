Fue modelo, arrasó durante 20 años y ahora cría mariposas: la imparable vida de Angelika Perrone

Cuando era apenas una niña siempre levantaba la mano en la escuela para poder participar en los espectáculos de danzas españolas y folklóricas. Angelika Perrone amaba las luces y los escenarios, y sus sueños se fueron cumpliendo de tal manera que, en los años 70 como modelo y mannequin, fue tapa de revistas como Siete Días, Claudia, Para Ti, Gente, Radiolandia 2000 y tantos otros títulos.

Pero esto no es todo en su vertiginosa carrera. Ella dice modestamente que empezó -luego de recibirse de maestra- casi de casualidad a trabajar con una empresa que se llamaba Dimar Cinematográfica. También había estudiado escenografía y a los 19 años la hacía nada menos que para el programa de Alberto Olmedo y Humberto Ortiz, Las aventuras del Capitán Piluso en Canal 7 en el Palais de Glace. Allí, además en rol de modelo comenzó a hacer publicidad para una marca de papas fritas y no paró más. Siguieron publicidades para L&M, marcas de ropa interior, desfiles, campañas para la empresa Ducilo, hasta que la invitaron para hacer de secretaria del ciclo Feliz Domingo. ¿Quiénes la convocaron? Los mismísimos Gerardo y Hugo Sofovich cuando el programa lo conducía Orlando Marconi. Y no fue solo eso: también la convocaron para El Ojal y El Botón. “En tele también trabajé con Pepe Biondi, que cerraba su ciclo con la frase: ‘¡Qué linda muchacha!’. Y acompañé a Tato Bores y Joe Rígoli, un verdadero placer porque no soy actriz”, explica.

En cine fue parte del elenco de La Obertura junto a Enzo Viena, Ethel Rojo, Don Pelele, Beto Gianola y Nelly Lainez. Además estuvo en Los superagentes y la gran aventura del oro con Tiburón (Ricardo Bauleo), Delfín (Víctor Bo) y Mojarrita (Alfonso de Grazia). Y acompañó en algún que otro filme a Luis Sandrini y Niní Marshall.

Como modelo y mannequin participó para Miss Argentina y resultó varias veces elegida princesa. Además fue consagrada Miss Turf 1969 y Miss Pulpita 1972, producto de Bols. Y en 1971 viajó a Cali, Colombia, para representar a la Argentina en el certamen para Reina Panamericana de la Belleza o Miss Belleza Panamericana, como también lo llamaron. La convocatoria fue realizada por la revista Gente bajo la supervisión de Mónica Sánchez Cané. Allí Angelika se clasificó en segundo lugar detrás de María Aurelia Codas Acosta, Miss Paraguay. Así recordó aquel momento internacional en una entrevista con el experto en concursos de belleza Marcelo González, quien dialogó con ella para su página de Facebook Glamour Argentino. “Puedo recordar que fue un viaje inolvidable. Participaron todas las misses de América y fue un concurso muy difícil debido a que yo era demasiado joven y no tenia experiencia. Allá me recibieron con mucho afecto, me hicieron reportajes en diarios y fui una de las favoritas. Me senti muy feliz por haber participado. Mi título fue el de Virreina y tuve excelentes obsequios. En una de las notas que me hicieron en un diario destacaron que yo me sentía tan a gusto con la gente que ofrecía mi dirección para cualquiera que lo necesitara. Recibí más de mil cartas, fue muy gratificante el afecto recibido. El público colombiano me hizo sentir muy a gusto. Creo que a lo largo de mi carrera mi virtud fue la sinceridad y la naturalidad”, detalló.

Angelika revela que todo las actividades que encaró durante su vida fueron placenteras: “Disfruté trabajar tantos años no solo como modelo publicitaria, también como productora de televisión en un programa que se llamó Estudio Modelo, que tuve primero en Canal 7 de Vicente López y luego en Metro y Argentina Satelital. Duró 22 años, todo un récord, y estaba dedicado a la calidad de vida. Más tarde me dediqué a formar modelos de pasarela junto a una profesional especialista en alimentación y aptitud física para que lograran un estado saludable. Ética y moral eran los valores que trataba de inculcarles, que yo creía fundamentales para una mujer que debía enfrentar a gente que no conocía. Y por supuesto que hicieran respetar y valer sus honorarios”.

-Me mencionó que siempre busca algo nuevo que hacer, ¿hoy a qué está dedicada?

-Hoy en mi hogar me dedico a la cocina, hago paellas, postres y los publico entre amigos y compañeras de trabajo. Me gusta la horticultura y me dedico a otra de mis pasiones, el cuidado de las mariposas Monarca. Las crío y tengo plantas asclepias que son las hospederas de esta mariposa. Ente el jardín, la cocina y mi familia, un esposo maravilloso, dos hijos estupendos y dos increíbles nietos transcurre mi hermosa vida, repleta de satisfacciones y emociones.

En la ciudad de Cali, en representación de la Argentina en un certamen de belleza. Crédito: Glamour Argentino

Angelika Perrone como Miss Pulpita, en el certamen organizado por Bols. Crédito: Glamour Argentino

Angelika Perrone como cara de productos de belleza. Crédito: Glamour Argentino

Angelika Perrone, hoy: en la tranquilidad de su hogar, dedicada a su familia (y siempre amante de los animales)