Fue uno de los pocos famosos que saludó a Jey Mammon en los Martín Fierro pero se despegó de la acusación en su contra

La presencia de Jey Mammon a la 51° gala de los premios Martín Fierro generó polémica, tras la denuncia que pesó sobre él por abuso sexual a Lucas Benvenuto cuando era menor de edad. El comediante arribó a la ceremonia, que se celebró la noche de este domingo en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, casi una hora tarde y se sentó en la mesa del equipo de La Peña de Morfi (Telefe), que estaba nominado en la categoría Mejor programa musical. En ese contexto de tensión, Federico Bal aseguró que saludó al exconductor en la ceremonia y se refirió a la acusación: “Es muy feo”.

“Lo lamenté. Venía preguntando la hora del programa musical y quería llegar, pero no llegué. Estaba saliendo al aire y yo estaba por salir, en mi casa”, se justificó Mammon, desde la mesa de la ceremonia, ante su retraso de casi una hora del inicio de la gala. Minutos antes, se anunció que Puente Musical (elnueve) recibió el galardón al que estaba nominado La Peña de Morfi.

Mammon señaló que la 51° ceremonia de los Martín Fierro era para él algo más que una entrega de premios. “Para mí, esta noche va más allá, sin subestimar al programa. Es una noche de reencuentro y tiene que ver, en mi caso, con encontrarse con la gente”, apuntó. Una de las celebridades que se cruzó con el comediante fue Federico Bal, tal como aseguró este lunes en Desayuno Americano (América TV).

Fede Bal se refirió sobre la denuncia que pesó sobre Jey Mammon

“Sí, lo saludé, obvio”, expresó el actor. Y detalló: “Yo entiendo esta información y que hoy se mueve un poco la data con esto. Pero es muy feo para nosotros, como colegas de él, poder estar en el ojo de decir si lo saludo o no. Hay algo que, como compañero o colega, solo por trabajar en un mismo medio, es incómodo para nosotros”.

Jey Mammon llegó a los Martín Fierro y se sentó con Jesica Cirio Captura de video

En tanto, Fede Bal evitó referirse de manera particular a la denuncia que pesó sobre Jey Mammon por abuso sexual de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad. “¿Cómo no vas a saludar a un tipo que comparte tu misma profesión? Yo entiendo que la vida se mezcla mucho, porque es un tema muy duro. Tengo mi opinión al respecto, pero no voy a tomar partido”, sentenció.

Y alegó: “Solo diré que un menor siempre es un menor. Fin. Y hay que respetarlos siempre. Con esta frase, digo todo. La Justicia sabrá”.

Qué dijo Jey Mammon en la gala de los Martín Fierro

Jey Mammon asistió casi una hora tarde a la ceremonia y, desde la mesa que compartió con el que fue su equipo mientras conducía La Peña de Morfi, señaló: “En el programa de [Luis] Ventura, dije que me podía pasar que a último momento decidiera no venir. Es un lugar energéticamente muy difícil, en este caso, para enfrentar. Así que dudé todo el tiempo”.

Jey Mammon llegó a la gala de los Martín Fierro y reveló por qué llegó tarde

Y siguió: “Pero estoy acá, por lo que dije, y no me arrepiento en absoluto. Estoy muy contento de estar con un equipo con el que compartí durante un año un programa maravilloso, ocupando un lugar que dejó Gerardo Rozín, cuando él se fue de este mundo, y me parece que fue un desafío enorme; con un equipo que quedó sin un capitán. Me parecía que tenía que estar acá”.

