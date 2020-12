Rocío Oliva hizo una fuerte advertencia: "Cuando arranque a hablar, agárrense"

En su rol como panelista de Polémica en el bar, Rocío Oliva lanzó una enigmática advertencia presuntamente dirigida al entorno de Diego Maradona Crédito: Captura

Rocío Oliva volvió a hablar sobre cómo atraviesa el duelo por la muerte de Diego Maradona, quien falleció hace una semana. La conductora apuntó contra el entorno del futbolista y lanzó una dura advertencia. "Cuando arranque yo (a hablar), agárrense", dijo.

En su rol de panelista de Polémica en el bar, Rocío explicó: "Si yo hablara, estaría toda la noche. Hoy hace una semana falleció Diego, vamos a tener respeto. Pero yo también voy a seguir hablando en el camino. No es todo como parece".

Ante la situación, Gastón Recondo quiso apoyarla y lanzó: "Yo les recomendaría, a los que no les interesa que Rocío cuente, que no la busquen y no la provoquen. Ya estuvieron demasiado mal el otro día". El periodista hizo referencia a que Oliva no pudo ingresar a la Casa Rosada para el velatorio del círculo íntimo, lo que generó la desilusión y el llanto de la joven frente a los medios.

Por su parte, Horacio Cabak le preguntó a la expareja de Maradona si la "provocaban", a lo que ella respondió: "No, pero yo quiero en un momento contar las cosas, contar cosas maravillosas de Diego. Quién es quién, porque cuando lo hacés, abrís el abanico y empiezan a entrar".

Luego, le consultaron si era la prensa la que "pinchaba". "No, no. No lo tomo como que es 'a Rocío'. Acá, al que se meté le dan".

Finalmente, Cabak quiso saber quién era "intocable" para Diego. "Rocío Oliva", fue la contundente respuesta de la joven.