Gabo Usandivaras decidió hacer un rotundo cambio de vida luego de la repentina muerte de su hermana

Luego de ser durante años una figura repetida en la pantalla de eltrece y de convertirse en un bailarín infaltable en las múltiples ediciones de ShowMatch, Gabo Usandivaras dejó todo atrás y se fue a vivir fuera de la Argentina. Esta rotunda decisión la tomó en el 2019 como parte del proceso de duelo tras la muerte de su madre. Hoy en día, conmovido por el fallecimiento de su hermana, el artista manifestó que ya es hora de volver a su tierra natal.

Gabo Usandivaras durante su paso por Los Ángeles, Estados Unidos instagram

Hace un año y medio fue Cinthia Fernández quien anunció que su amigo y compañero de baile, Gabo Usandivaras, se había ido del país. Según comentó en Los Ángeles de la Mañana (eltrece), el joven sintió que necesitaba dejar muchas cosas atrás y se fue a recorrer diversas locaciones del continente. Vivió en diferentes lugares, hizo algunos trabajos como modelo y, finalmente, se instaló en México, en donde planeaba vivir en base a sus ahorros.

Allí se encontraba cuando, a pocos días de celebrar el fin del 2021, recibió la dura noticia del fallecimiento de su hermana Giselle.

En la Argentina, la misma información fue confirmada por Ángel de Brito durante una de las últimas ediciones de LAM. Conmovido, el conductor comunicó: “Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo Usandivaras, que viene de momentos difíciles, porque falleció su hermana”. A pesar de que no se conocieron más detalles sobre las circunstancias ni la causa, desde el canal aseguraron que sucedió “de manera muy fea”.

Desde ese momento, el artista utilizó sus redes sociales para recordar a la joven y hablar de sus sentimientos. Finalmente, a casi un mes del hecho, Gabo expresó en sus historias de Instagram que siente que es necesario regresar a la Argentina ahora.

“Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen. He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor. Más allá de que hoy me encuentro con muchas herramientas para amar la vida y llevarla adelante, soy consciente y asumo la necesidad de sanarme desde el amor que mi red me puede brindar”, señaló. En ese sentido, agregó: “Amigos, familia, voy de regreso. Preparen los mates, los fernets y las manos para mimarme mucho. Los extrañé y ahora los necesito”.

Gabo Usandivaras anunció en sus redes sociales que volverá a vivir a Argentina instagram

Después aclaró que se encuentra en México desde hace cinco meses. En este tiempo, Gabo vivió con su hermana durante 70 días y aseguró que atesora esa época en lo más profundo de su corazón: “La convivencia me dejó mucho aprendizaje y amor vivido, que hoy esos recuerdos son el motor de mi voluntad”.

Asimismo, explicó que vivió “de aventura en aventura durante un año y medio” y que, por ese motivo, no puede regresar de un día para el otro. Sin embargo, dijo que su próximo destino ya está definido y es, indudablemente, Argentina.