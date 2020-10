Gambito de Dama: los ajedrecistas reales que inspiraron la miniserie de Netflix

Gambito de Dama, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy narra la historia de una ajedrecista inspirada en varios elementos de la vida real

28 de octubre de 2020

Gambito de Dama, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Anya Taylor-Joy narra la historia de la ajedrecista Beth Harmon. La trama está basada en la novela de Walter Tevis, que lleva el mismo nombre de la serie. Sin embargo, la fuente de inspiración está en algunos reconocidos jugadores de ajedrez de todo el mundo.

Según explicó Tevis en un artículo publicado en The New York Times en 1983, la novela fue una forma de homenajear "a las mujeres inteligentes" que por distintas razones fueron impedidas de tener roles centrales en la disciplina. Además, el autor se inspiró en la vida de varios ajedrecistas reconocidos y en su propio amor por el deporte.

"Empecé jugando al ajedrez con mi hermana y los niños de mi calle", explicó Tevis en la entrevista mencionada. "Una vez gané un premio de 250 dólares y me convertí en un jugador de Clase C", sumó, en relación con sus máximos logros en el ajedrez. Un jugador de Clase C es el logra un puntaje entre 1400 y 1599, números que indican las probabilidades de un jugador de ganar frente a cualquier competidor. La puntuación de Beth, la protagonista de Gambito de Dama, es mucho mas alta: 2400 puntos.

Por fuera de la novela de Tevis, Netflix tomó algunos elementos de la vida del popular ajedrecista Bobby Fischer. "Había visto El caso Fischer, la película de Ed Zewick, y eso me hizo darme cuenta que no tenía que mostrar el tablero demasiado", le dijo el guionista y director de la serie, Scott Frank a Entertaintment Weekly. "Gran parte de la película se centró en los rostros de Liev Schreiber y Tobey Maguire, que es todo lo que necesitás saber", sumó, en relación con la forma que decidió mostrar las partidas de ajedrez en la miniserie de Netflix.

Además de al carrera de Harmon como ajedrecista, Gambito de Dama narra su viaje a Rusia para competir con los mejores jugadores del país soviético. Fischer vivió algo parecido: en 1972 viajó a Islandia para competir en el campeonato mundial y se enfrentó con el jugador Boris Spassky (Rusia).