escuchar

El lunes, Diego, el hombre que trabaja en el área de sistemas de un banco y se animó a expresarle una queja a Guido Kaczka tras ganar $6.000.000 en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), compitió por el tricampeonato. No obstante, como ya quedó demostrado a lo largo de las emisiones, eso no es algo sencillo y a veces la buena racha llega a su fin. Eso le sucedió al participante y en su lugar se impuso Karen, con un recorrido casi perfecto. La exmodelo llegó a la final gracias a una pregunta sobre Walt Disney y sorprendió al conductor al revelar el motivo “íntimo” por el que sabía la respuesta.

Karen trabaja en el área de facturación y personal en una logística y, a pesar de los nervios, comenzó el juego con el pie derecho. A medida que pasaron las preguntas adquirió un poco más de confianza e incluso se animó a ofrecerse como voluntaria en el escalón de “Intérpretes”.

“Voy a ser valiente, así me lo saco de encima porque me estoy por desmallar”, sostuvo la mujer bajo la atenta mirada de Guido Kaczka. “Te causa muchos nervios estar acá, como es tan incierto todo, te ponés ansioso y no sabes que te van a preguntar”, agregó.

Karen vive en ramos Mejía y sueña con relatar un partido de fútbol profesional (Foto: captura eltrece)

La participante vive en Ramos Mejía y tiene tres perros. El conductor contó que estudia periodismo comentario y relato deportivo y que sueña con relatar un partido de fútbol profesional. Además, reveló otro dato de la participante: “Fue modelo y dice que salió en revistas famosas”.

En el anteúltimo escalón, a Karen le tocó una pregunta peculiar. “¿Qué cortometraje en blanco y negro dirigido por Walt Disney es considerado por muchos como el debut del ratón Mickey en una caricatura? Steamboat Willie o Fantasía”. Ella se inclinó por la primera opción, la cual era correcta y de manera espontánea reveló cómo sabía la respuesta y dejó al conductor perplejo.

“Duermo con un pijama de Mickey”, lanzó. “Lo podés ver en mis redes”, expresó. “¿En serio?”, comentó sorprendido Guido Kaczka. “Te lo juro. Viajé hace poco a España y me compré un pijama de él porque me encanta”, le aseguró ella y más tarde contó que se trataba de un conjunto rojo con caritas del ratón.

Contestó correctamente en Los 8 escalones y sorprendió a al revelar como sabía la respuesta

El conductor aprovechó para destacar su gran recorrido y recibió una respuesta que no esperaba. “Y ahora ya estoy cerca y ahora quiero ganar”, le manifestó Karen. Tras responder correctamente la pregunta sobre el famoso ratón, llegó último escalón.

La exmodelo tuvo una destacada final con una sola luz roja. Si respondía bien cuál era el apodo de la selección sudafricana de rugby, ganaba el premio. Entre las opciones eligió Springboks, la cual era correcta y gracias a sus aciertos -y a los errores de su contrincante- se convirtió en la nueva ganadora de los 3 millones de pesos.

Entre gritos, aplausos y lágrimas de emoción apareció en el estudio su hija, Yazmín, para celebrar el triunfo. “¡Mamá e hija festejando los tres millones!”, celebró Kaczka y le preguntó a la campeona si regresaba por los $6.000.000. Ella no lo dudó y aceptó la invitación.