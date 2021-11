El tenso cruce entre Mica Viciconte y Germán Martitegui que generó un incómodo momento en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity llegó a la pantalla de Telefe y, a pesar de ser uno de los programas más entretenidos para la audiencia, quienes se encuentran dentro de la cocina no podrían decir lo mismo. La emoción por presumir sus dotes culinarias desaparecen rápidamente cuando el reloj comienza a marcar los minutos. Pero el calor de los hornos y el frenesí de llegar a tiempo no se le comparan a los nervios que invaden a cada participante a la hora de presentarse ante los tres jurados. En ese momento, muchas veces, se deriva en algunas discusiones.

Los jueces del concurso de cocina no dejan pasar ni un error y mucho menos Germán Martitegui, quien es considerado el más estricto e intransigente de los tres. En la edición del miércoles su rigidez se chocó con la terquedad de Mica Viciconte quien, defendiendo su plato, terminó protagonizando un duro cruce con el cocinero.

El desafío del día giró en torno a las nacionalidades. Cada participante, al comienzo el programa, se dirigió hacia una gran ruleta. En cada sección de la misma se podía leer el nombre de un país acompañado de un color (rojo o azul), cada uno indicando si al concursante le tocaba una lista de ingredientes o un recetario.

El reto de este miércoles en MasterChef Celebrity (Telefe) se basó en una prueba de nacionalidades ( Crédito: Captura de video Telefe)

La influencer tuvo un golpe de suerte y logró que le tocara la opción de las recetas, facilitándole así el trabajo. El resultado fue bueno ya que su plato egipcio que consistió en pollo con garbanzos, una ensalada, pasta de ajo y pan tuvo un “sabor placentero”, según comentó Donato de Santis. Sin embargo, el conflicto no giró en torno a la preparación sino a que había puesto poco pan.

El tenso cruce entre Germán Martitegui y Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

“Quise hacer algo gourmet”, explicó ella. No hizo falta que terminara de pronunciar la palabra para que tanto Donato como Damián Betular comenzaran a entrar en pánico, conociendo al tercer juez lo suficientemente bien como para saber lo que se avecinaba. Desde atrás, y claramente molesto, Martitegui disparó: “Perdón, gourmet no es poco. Si quisiera decir algo esa palabra es que sea rico”.

Intentando defenderse, Mica preguntó si podía decir algo y el chef, con poca paciencia, le respondió cortante: “No. No podés. Ya está. Acuérdense de eso. No llamen gourmet a algo chiquito, puede ser una porquería chiquita o una cosa gourmet gigante”.

Ignorando el duro comentario, la ex Combate arremetió una vez más. Defendiendo su postura sin importar el costo, manifestó: “Es algo mío, es una opinión mía, que cuando yo he ido a varios restaurantes a veces las porciones son más chiquititas, pero si vas a un bodegón ponele, no te sirven solo un raviol con un quesito”.

Mica Viciconte discutió con Germán Martitegui durante su devolución del día instagra

La discusión continuó en un tire y afloje para ver quien de los dos tenía razón y podría haber seguido un buen rato más cuando Donato decidió cortar por lo sano explicando el verdadero significado de la palabra. “Gourmet viene de gourmand, que es una persona a la cual le gusta disfrutar de lo que está comiendo. No es sinónimo de poco”, expresó, zanjando la pelea. Luego, continuó con la degustación del plato.