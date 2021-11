La advertencia de Mica Viciconte que desconcertó a Damián Betular en MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) arrancó con todo y los participantes ya empezaron a mostrar su carácter y personalidad a la hora de cocinar y ser evaluados. Mica Viciconte, de fama aguerrida, llegó al programa y tan solo le alcanzaron unos segundos para enfrentarse a Damián Betular. ¿Qué pasó?

Tras haberles dado la consigna del día, los jurados empezaron a hacer la tradicional pasada por las estaciones de trabajo para aconsejar y orientar a los concursantes. Mientras que Donato De Santis y Germán Martitegui fueron en conjunto, Betular hizo la recorrida en soledad.

Una de las primeras personas a las que corrigió fue a Mica Viciconte. Ella estaba preparando unas rabas con papas fritas, acompañadas de tres salsas. El chef se acercó, agarró una pequeña cuchara y se dispuso a probar la preparación. Fiel a su estilo detallista, lo primero que notó fue una falta de color.

Mica Viciconte debutó en MasterChef con una gran preparación de rabas

“Hice un ali oli verde”, explicó la modelo. “No, eso no es verde. Le falta un poco de color”, la corrigió él pastelero. Viciconte corría con una ventaja que, hasta el momento, no la sabía, y es que Betular había dicho antes del desafío que, de haber sido participante, hubiese realizado el mismo plato que ella. Esa pequeña charla terminó y Damián le dio uso a la cucharita que sostenía en su mano.

Mica Viciconte se plantó ante Damián Betular Instagram: @micavici

Su cara se transformó y no pudo evitar mostrar su descontento con un detalle particular: la cantidad de ajo. A modo de defensa, la participante argumentó: “Tiene un diente chiquitito”. Entre gritos e interrupciones, ella reconoció haber probado la salsa con anterioridad y dijo que le había encantado cómo había quedado. Sin embargo, lanzó una frase que fue digna de enmarcar: “Me encanta pero no. Lo vas a comer vos ¿Qué querés que le ponga?”.

Betular no contestó y se limitó a sonreír. “Si no le pongo ajo ¿Sale igual?”, arremetió Viciconte. “Y, no”, sentenció él. Finalmente, siguió con su intuición y le presentó a los jurados tres variantes que, según ella, tenían menos ajo que las que había probado en la pasada inicial.

Su plato gustó, sus rabas estuvieron bien y las salsas, pese a tener correcciones, fueron aceptadas por Martitegui y De Santis. Finalmente, en el mano a mano con Denise Dumas, obtuvo el delantal blanco y subió al balcón. Ahora, asistirá a la gala del miércoles donde los mejores de la semana competirán por los beneficios de cara a la continuidad de la competencia. El resto, se verá las caras el “jueves de última chance” para buscar salvarse de domingo de eliminación.