Gente Normal: si te gustó 365 DNI, te va a gustar esta sensual serie

Mientras que la película de Netflix se dedica al sexo sin pretensiones aunque con problemas, la serie de la BBC se salva de las críticas porque sus escenas sexuales se consideran reales y necesarias Crédito: Instagram 365 DNI Movie

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020 • 10:45

Durante un par de semanas 365 días estuvo primera en el ranking de Netflix Argentina . Hoy, se mantiene como una sensación de la plataforma en el puesto número cinco. Por razones parecidas y muy distintas a la vez, desde su lanzamiento, Gente normal se convirtió en la serie favorita de los activistas del sexo real.

365 días contra el distanciamiento social

La película polaca 365 DNI retoma el erotismo de Cincuenta sombras de Grey y lo incluye en dosis intensas dentro de una trama que cuenta cómo una mujer secuestrada es obligada a enamorarse de su captor en el plazo de un año . De ahí el título.

La historia se basa sobre la primera entrega de una trilogía de novelas escritas por Blanka Lipinska , una escritora de 34 años que antes del éxito literario se dedicaba a la cosmetología. El libro de la autora polaca, que también participó en el guión de la película, se destaca por un lenguaje explícito en la descripción de escenas sexuales y su versión audiovisual mantiene el mismo espíritu lujurioso que mezcla sexo oral, saliva y movimientos dignos de un video de reguetón.

Una combinación de sexo, romance y acción sirven para contar la historia de una mujer que es secuestrada por un jefe de la mafia que le da un año para enamorarse de él. Si no lo logra, la deja ir porque, en realidad, es bueno. Con esta premisa, la relación entre la pareja sucede en el marco de la violencia de género . Mientras que el protagonista es descrito como un hombre que actúa en la vida como si fuera dueño de todo, obsesivo y controlador, a ella intentan presentarla como a una mujer exitosa e independiente que no se deja dominar por los hombres aunque pareciera no darse cuenta de que está siendo víctima de abusos y maltratos.

Quienes hayan disfrutado de las abundantes escenas eróticas y sexuales de la película de Netflix, podrán hacerlo también de la serie Gente normal de la BBC que se encuentra disponible en la plataforma Hulu.

El buenismo de Normal people

Las dos producciones comparten la inclinación por el alto voltaje sexual de sus escenas . Sin embargo, en el caso de Gente Normal la crítica ha decidido que este componente forme parte de una necesaria educación sexual tanto de los protagonistas como del público, mientras que el contenido erótico de 365 días ha sido acusado de pornografía gratuita en televisión.

Otra característica que tienen en común las producciones es que las dos son versiones audiovisuales de exitosas novelas . Normal people fue escrita por la irlandesa Sally Rooney y cuenta la apasionada y compleja relación sentimental entre dos amantes en sus veintipico de años: una chica de una familia de buena posición económica y un joven de origen humilde.

A diferencia de la película hitera de Netflix a la que nadie teme criticar porque lo malo y lo políticamente incorrecto son evidentes , la serie de la BBC parece salvarse por un supuesto realismo -un poco esnob- que algunos alaban como una forma honesta de mostrar el despertar sexual adolescente lejos de la romantización.

El New York Times dijo que " Normal people es la serie que se toma el sexo en serio ". La revista Vulture aseguró que "la producción ha conseguido lo imposible: mostrar el sexo tal y como ocurre en la vida real, no como en la pantalla".

En los hechos, sin embargo, los medios británicos se dedicaron a contabilizar el tiempo que dedica la serie al contenido sexual explícito: 41 minutos en doce episodios o el 12% de su duración total de acuerdo con The Sun. Parece demasiado.