Streaming: Trying, otra irresistible comedia británica

Esther Smith y Rafe Spall en Trying, primera producción británica para Apple TV

Diego Batlle
8 de mayo de 2020

Trying (Reino Unido/2020) Creador : Andy Wolton. Elenco : Rafe Spall, Esther Smith, Imelda Staunton, Oliver Chris y Ophelia Lovibond. Disponible en: Apple TV+ Nuestra opinión: muy buena

Run (HBO), Normal People (Hulu) y ahora Trying son tres flamantes producciones con eje en historias de parejas construidas siempre con episodios de media hora y a cargo de artistas británicos para su emisión en plataformas de streaming de los los Estados Unidos.

Casualidad o tendencia, lo cierto es que el humor negro e irónico, la empatía y la capacidad de provocación de las series concebidas desde Inglaterra siguen siendo una fórmula irresistible para las audiencias de todo el mundo. Trying -producida por BBC Studios- es el primer proyecto 100% británico estrenado por Apple TV+ y este debut no podría haber sido más auspicioso: no es que estemos ante una serie disruptiva o revolucionaria, pero la creación de Andy Wolton, guionista además de los ocho episodios, y dirigida en todos los casos con indudable fluidez y encanto por el irlandés Jim O'Hanlon, resulta un entretenimiento muy atractivo y con un trasfondo psicológico bastante más complejo y profundo de lo que en principio aparenta.

Los protagonistas absolutos de Trying son Jason ( Rafe Spall ) y Nikki ( Esther Smith ), un matrimonio de treintañeros que ha intentado de todas las formas posibles tener un hijo. Descartadas las vías naturales y los distintos tratamientos de fecundación, emprenden un tortuoso proceso de adopción que van enfrentando con una permanente ciclotimia que los lleva del entusiasmo eufórico a la desazón cercana a la depresión. Es que Jason es docente de inglés para inmigrantes en un decadente instituto oficial y Nikki trabaja en el call center de una empresa de alquiler de autos, mientras que las otras parejas de la zona de Camden (los exteriores de esta zona del norte de Londres resultan el marco ideal para la historia) que también buscan adoptar tienen empleos, formaciones y recursos mucho más sofisticados que los de ellos.

Spall y Smith son los intérpretes ideales para que en sus personajes afloren las múltiples facetas de sus personalidades, sus contradicciones íntimas (sus miedos, sus traumas, sus inseguridades, pero también sus deseos y su fuerza de voluntad para sortear una y otra vez los desafíos y dificultades que se les van presentando). Y, si bien el corazón de Trying son ellos dos, cada vez que la historia enfila para otro lado (el reencuentro de Jason con una expareja, la conflictiva relación de Nikki con su hermana y su cuñado) no pierde el rumbo y abre nuevas capas.

Sencilla en su premisa, tierna y sensible en su descripción, divertida en su desarrollo y entrañable en su resultado, Trying -cuya segunda temporada ya está en marcha- es una deesas pequeñas grandes series (entre los ocho episodios no llega a las cuatro horas de narración) que, concentrándose en una historia mínima, describen una problemática con múltiples connotaciones y alcances.