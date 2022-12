George R. R. Martin reveló por qué están paralizadas las nuevas series del universo de Game of Thrones

escuchar

Nadie puede poner en duda que Game of Thrones es una de las franquicias más rentables de los últimos años. La saga literaria creada por George R. R. Martin en 1996, se convirtió en una pieza de enorme popularidad gracias a su adaptación televisiva, estrenada en HBO en el año 2011. Y durante ocho temporadas que culminaron en el 2019, fue uno de los mayores éxitos televisivos del siglo XXI. Por ese motivo, HBO comenzó a evaluar varios proyectos de spin-off, aunque según declaraciones del escritor, muchos de ellos se encuentran actualmente “archivados”.

George R R Martin

El autor acudió a su blog para revelar el estado en el que se encuentran los proyectos derivados de Game of Thrones, y reconoció que la situación está muy lejos de avanzar de manera fluida. En su texto, Martin reconoció que “está trabajando en muchos de los spin off junto a HBO”, y detalló: “Algunos de ellos se mueven más rápido que otros, como es habitual en las producciones. Ninguno recibió luz verde, pero no perdemos las esperanzas, quizá tengamos suerte. Algunos fueron archivados, pero no por eso los daré por muertos. Podemos desempolvar uno de ellos de forma muy sencilla. Sin lugar a dudas, todos los cambios que atraviesa HBO Max nos causaron un gran impacto”.

El padre de Game of Thrones prefirió no detallar cuáles son los proyectos que se encuentran congelados, y cuáles son los que poco a poco avanzan con paso más certero. De momento, solo se sabe que HBO Max analiza el estreno de tres ficciones animadas, vinculadas a Game of Thrones. De ese grupo, solo se sabe que una de ellas se adentrará en la historia del Imperio Yi Ti, una de las civilizaciones más antiguas de ese mundo, basada parcialmente en la antigua China.

Game of Thrones, una serie que conquistó a la audiencia mundial HBO

Entre otras de las series que se encuentran en suspenso, figura la muy comentada secuela protagonizada por Jon Snow (Kit Harrington), y qué le sucedió a ese personaje luego del final de la serie central. También figura otra llamada 10.000 Ships, una titulada 9 Voyages, y una última que leva el nombre de Dunk and Egg. Si bien la rápida confirmación de una segunda temporada de House of the Dragon, dio a pensar que era inminente una catarata de anuncios vinculados al resto de los spin off de esa franquicia, nada de eso sucedió.

De todos los proyectos que circulan, es indudable que el público tiene por el de Jon Snow una total preferencia. Hace pocos días, en la primera convención oficial para fans de Game of Thrones realizada en Los Ángeles, el propio Harrington adelantó algunos detalles. Y aunque no dio ninguna precisión de fechas ni confirmó oficialmente que la serie vaya a existir, sus palabras sí entusiasmaron a muchos ya que, a mitad de año, Martin ya había contando en su blog que estaba desarrollando junto a HBO y el actor una historia del personaje a la que tituló Snow.

Snow es el título tentativo de la serie protagonizada por Jon Snow, que aún no recibió luz verde Archivo

“En el último episodio se vio el personaje como tiene que volver a ese lugar, el Muro, con toda su historia sobre la espalda y vivir allí el resto de su vida pensando en que mató a Dany, en cómo Ygritte murió en sus brazos y que colgó a Olly, tiene que seguir adelante pensando en todo ese trauma y eso me parece interesante”, explicó Harrington en una charla organizada por la revista EW en el marco de la convención.

Alerta de spoilers

Para refrescar la memoria de los espectadores: en el final de Game of Thrones, Jon Snow decide matar a su tía y amante Daenerys Targaryen para salvar al reino de su locura. El castigo por ese crimen es el exilio en el Muro, el extremo norte al que había sido enviado también al comienzo de la serie. “Siempre me pareció, por cómo dejamos al personaje al final del programa, que había un sentimiento de querer que la despedida fuera al menos con una pequeña sonrisa que indicara que las cosas estaban bien. Pero él no está bien. Al final de la serie, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado, y quiere que lo hagan. Está acabado. El hecho de que vaya al Muro es el regalo más grande, pero también la peor maldición”, explicó el actor que además de protagonista sería uno de los productores de la nueva serie.

