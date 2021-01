Germán Martitegui sorprendió al hablar sobre su pasado: "Era obsesivo"

En un mano a mano con Flor Vigna, el chef Germán Martitegui se sinceró sobre su vida antes y después de ser padre Crédito: MasterChef Argentina

14 de enero de 2021 • 12:46

MasterChef Celebrity es uno de los últimos sucesos de la televisión argentina y parte de su éxito se debe a la impronta de los chefs del jurado. Germán Martitegui se muestra como una persona seria y exigente, pero en ciertos momentos esa corteza se rompe y genera todo tipo de reacciones.

Así, lo han vinculado con Vicky Xipolitakis por el coqueteo entre ambos a la hora de las devoluciones en el programa; sin embargo, lo que realmente moviliza al dueño del restaurante Tegui es la paternidad. Lautaro y Lorenzo, sus hijos, que se llevan seis meses de diferencia, ocupan toda su atención. Martitegui habló al respecto con Flor Vigna en el ciclo MasterChef a la carta.

La conductora le preguntó a qué momento de su vida volvería y el chef se mostró reticente a hablar del pasado. "No soy nostálgico. La verdad que no reniego de mi pasado, todo lo que hice me gusta, pero estoy en un momento muy hermoso. Me gustaría ir al futuro, si puedo. Estoy con mis hijos y todo el tiempo estoy pensando: qué harán, qué les gustará, a qué se van a dedicar. Yo soy muy de planear", aseguró.

Y agregó: "Me los imagino en 20 años, que tengan 22 años. Me gustaría saber qué estudiaron, si fui buen padre o no, cómo llegaron ahí".

El chef habló del "caos" de su casa ahora que es padre Crédito: Instagram

Luego, habló de su carácter detallista, que según el cocinero, ya quedó atrás: "Era obsesivo. Es un antes y un después la paternidad. Era obsesivo con cosas de mi casa. Me gusta mucho el arte y hay cosas colgadas que tienen que estar perfectas. Ahora los cuadros tienen rayas hechas por ellos y todos los jarrones están rotos".

A continuación, le confesó a Vigna que MasterChef Junior "tuvo que ver" con la decisión de ser padre. Contó que primero se negó a hacer este programa porque los chicos con él "no se llevaban" y que hizo un singular pedido a la producción: "Quiero tener una psicopedagoga al lado mío todos los días, ocho horas por días diciéndome cómo tengo que tratar a los chicos porque no sé". Finalmente, los participantes lo conquistaron: "Al cuarto día estaba jugando a la mancha con todos. Ahí me di cuenta que los chicos son un viaje de ida".