Úrsula Corberó publicó sus últimas fotos con el Chino Darín antes de dar a luz a Dante y revolucionó las redes

Úrsula Corberó y el Chino Darín están fascinados con su hijo. Si bien es un período de ajuste, de escasas horas de sueño y de muchos cambios de pañales, están encantados con desempeñar el papel más importante de sus vidas. Por ahora, tienen que atravesar las primeras semanas de Dante a la distancia, con videollamadas de por medio, puesto que mientras la actriz está en España con su bebé, el actor se encuentra en la Argentina para un rodaje. Aunque el pequeño está cerca de cumplir un mes, en las últimas horas la protagonista de La casa de papel (Netflix) se puso nostálgica y decidió compartir en Instagram una dulce sesión de fotos que hizo con su pareja antes de pasar de ser una familia de dos a una de tres.

A casi un mes del nacimiento de su hijo, Corberó compartió postales de la recta final de su embarazo (Foto: Instagram @ursulolita / @gorkapostigo)

Darín y Corberó antes de la llegada de Dante (Foto: Instagram @ursulolita / @gorkapostigo)

El miércoles 4 de marzo, Corberó compartió con sus 19.4 millones de seguidores imágenes de la sesión de fotos que hicieron con Darín antes de la llegada de Dante para registrar el último tramo de lo que sin duda fueron nueve meses muy especiales. Los fotografió Gorka Postigo Breedveld en la cama de su habitación. Ella lució un set de ropa interior blanca que dejó al descubierto su avanzado embarazo. En algunas posó sola y en otras abrazada a su pareja, quien se aferró con ambas manos a la panza. Algunas fueron a color y otras editadas con un efecto en blanco y negro.

Corberó y Darín encantaron a sus seguidores con las postales que publicaron (Foto: Instagram @ursulolita / @gorkapostigo)

“Antes de ser tres”, comentó la española. Su publicación enterneció a sus seguidores y acumuló un millón de “Me gusta”. Aaron Piper, Lola Moreno alias Lola Lolita, María Valverde, Verónica Llinás, Sabrina Garciarena no dudaron en reaccionar a las tiernas imágenes con dulces comentarios y emojis.

La actriz publicó fotos que se tomó antes del nacimiento de Dante (Foto: Instagram @ursulolita / @gorkapostigo)

Darín y Corberó antes de ser una familia de tres (Foto: Instagram @ursulolita / @gorkapostigo)

Si bien la pareja intentó preservar su intimidad durante el embarazo, tras el nacimiento de Dante decidieron compartir varias imágenes en sus redes a modo de hacer partícipes a sus fanáticos de su nueva vida. Hace unos días la actriz subió una selfie que se sacó con su hijo en brazos. Del pequeño, que según se pudo advertir estaba dormido, solo se pudo ver el cuerpo, cubierto con un conjunto de lana blanco, las mejillas y la boca, ligeramente abierta.

Las postales que compartieron Úrsula Corberó y Chino Darín tras la llegada de Dante (Foto: Instagram @ursulolita / @chinodarin)

Por otro lado, también compartió una captura de la videollamada que hicieron con Darín y todos quedaron encantados con el regalo que tenía preparado el actor para su hijo. ¿Qué era? Una diminuta camiseta de la selección argentina con el número 10 y el nombre Messi en la espalda.

El tierno video del Chino Darín y su hijo Dante

A la distancia, Darín está ciento por ciento involucrado en el día a día de su hijo y cuando puede saca a relucir su nuevo rol. Hace unos días publicó un video que, según se pudo deducir, registró Corberó en la clínica unas horas después de haber dado a luz. Filmó a su pareja y a su hijo mientras dormían juntos la siesta en una cama ubicada a pocos metros de ella. Él tenía las manos sobre los pies de Dante, que descansaba sobre su pecho cubierto por una manta, y las expresiones faciales de ambos eran extremadamente parecidas. “Hijo de tigre”, comentó el papá orgulloso.