Germán Martitegui probó un plato, le repugnó y condenó a la participante de MasterChef

Germán Martitegui sorprendió a los participantes de MasterChef (Telefe) con un particular gesto de asco tras probar un plato de ñoquis. Si bien pueden resultar demasiado sencillas este tipo de recetas, muchos chefs pierden la posibilidad de obtener un buen resultado si no se respeta el proceso adecuado de la misma.

Una participante cocinó ñoquis y causó un gesto de repulsión en Martitegui

La competencia que reúne a los aspirantes a convertirse en los mejores chefs de Argentina dio su inicio la semana pasada con la conducción de Wanda Nara. Tras un período de castings, en donde el reconocido jurado eligió a los merecedores de continuar en el reality, en la edición del miércoles 29 de marzo, comenzó una nueva etapa, en la que ahora todos lucharán por un lugar en la final.

Sin embargo, la euforia por el comienzo duró poco entre sus aspirantes cuando Delfina Gayoso, preparó ñoquis, en honor a su bisabuela Tata y al que designó con el nombre de ella. A pesar de traerla a la memoria durante el desarrollo de la receta y además de utilizar su “amuleto de la suerte” - la fotografía de su gato denominado “Gordo” -, la participante recibió como respuesta una cara de disgusto por parte de Martitegui.

La valiosa presentación no le sirvió de mucho a Delfina, ya que arruinó la receta debido a que olvidó ponerle huevos a la masa. “Es un puré con harina semicrudo, sin forma, sin absolutamente nada”, reaccionó Martitegui al probar un bocado del supuesto ñoqui.

Acto seguido, Damián Betular simplemente degustó una mínima porción del bulto de masa cubierto por salsa roja y no emitió opinión alguna. En tanto, Donato de Santis rápidamente utilizó la fotografía del gato de Delfina para describir la receta.

“¿Querés comer?”, consultó a modo de chiste De Santis directamente a la foto de Gordo. “No, no quiere”, respondió Delfina y Betular lo avaló con un “no” rotundo. Luego del momento hilarante, Martitegui se dirigió a la participante sin cara de asco: “Delfi, te voy a dar un consejo. Te voy a dar la posibilidad de retirar el nombre de la Tata de este plato para poder usarlo en otro momento y honrarla como corresponde. Un ñoqui sin huevo no es un ñoqui. A la salsa le falta un montón, yo se que te sacaron el ajo, justo. Pero, el crocante no es crocante”.

Otro altercado posicionó a Martitegui en el ojo de la tormenta

Esta semana Germán Martitegui se posicionó en el ojo de la tormenta luego de ser el foco de la confusión de una de las aspirantes. Durante la preparación de un marquise de chocolate, Nélida Ferreyra recibió un duro comentario por parte del jurado.

Al momento de presentar su plato, las cosas marcharon mal desde un principio ya que, confundida, dijo mal el nombre del chef más estricto de todos. Al apoyar su plato sobre la mesa al mismo tiempo que Martitegui se acercaba, lo llamó por el apellido. Sin embargo, cuando él demostró rechazo de que le dijera así, ella intentó solucionarlo y arriesgó: “Damián…”. Serio, él replicó: “¿Damián Martitegui? No es el camino, Nélida”.

El error de una participante de MasterChef con Germán Martitegui que generó un momento incómodo

“¡Quiso decir Germán!”, exclamaron Betular y De Santis, en un intento de ayudar a la concursante, quien sin poder disimular la vergüenza se tapó el rostro y pidió disculpas.

Finalmente, la ejecución de la receta tuvo varios problemas que terminaron por opacar el traspié inicial. Debido a que la base de bizcochuelo del marquise estaba quemada, Nélida quedó entre los puestos más bajos y los tres integrantes del jurado decidieron que no estaba lista para la competencia. Así, Ferreyra quedó eliminada junto a Malena y a Gabriela.

LA NACION