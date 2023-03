MasterChef: “Es como espuma de afeitar”, la frase lapidaria de Betular sobre una marquise de chocolate

escuchar

Llegó a su final la primera semana de Masterchef, con una gala de eliminación que presentó un reto muy difícil. Al comienzo de la emisión, Wanda Nara le dio la bienvenida a los cocineros amateur, y anunció: “Esta es nuestra primera gala, es la última noche de audiciones”. Todos la escuchaban atentamente, y la conductora anunció en ese momento que de los siete cocineros, solo cuatro iban a avanzar de etapa, y que esos elegidos terminarían de completar el cuadro de los 16 cocineros de MasterChef.

Todos los cocineros tenían una caja misteriosa en sus respectivas mesas, y luego de arriesgar su contenido, los jurados les indicaron que podían levantarlas. En esas cajas estaban los delantales con sus respectivos nombres, y Damián Betular comentó: “Miren bien y proyecten, porque todavía esos delantales no son suyos. Para lograr ese delantal y subir al balcón, van a tener que pasar un gran desafío. Llegó el momento dulce. La receta que va a decidir quién se queda y quién se va, es un clásico mundial de la pastelería”. Y dicho eso sacó un marquise de chocolate.

Con la mirada de los participantes puesta en los especialista, Germán Martitegui dijo: “Tiene setenta minutos para preparar una marquise igual a esta, ya elegimos los ingredientes y los van a tener ahí”. Y por último, Betular concluyó: “En la pastelería a veces las recetas son creativas, pero la precisión es lo que van a necesitar hoy ustedes para poder pasar este desafío. Un último consejo, para que quede negra, pásenle cacao en vez de harina”.

Luego de muchos nervios, los cocineros estuvieron dispuestos a presentar sus respectivas tortas, y las devoluciones fueron de lo más variadas La primera en pasar fue Candelaria, que confesó: “Tuve una falla de horno, pero estoy contenta con lo que logré, es la primera vez que hago estas preparaciones”. Luego de probarla, Martitegui dijo: “No estaría tan triste”; mientras que Betular destacó que “si bien está cruda, podría haber sido una gran marquise”.

Luego Juan Francisco recibió un comentario lapidario de Damián, que le dijo: “Este merengue, es como si me estuviera comiendo espuma de afeitar, está muy aireado. Pero dicho esto la marquise está excelente”. Con un tono amenazante, Martitegui señaló: “Creo que te tenés que ir… feliz. Esto es una marquise”. Ante esas palabras, el participante no pudo evitar emocionarse.

Emilio no convenció a los jurados, y los tres coincidieron en que la preparación estaba “pasada de horno”. En su turno, Gabriela llevó un plato del que aseguró sentirse muy conforme, y aunque los especialistas la felicitaron, Donato de Santis concluyó: “Lo que experimento es algo entre el merengue, que está bien hecho, pero junto al chocolate tengo una sensación de empalago. Cuando se mezcla todo, no me dan ganas de continuar”.

Con una torta algo quemada, Nélida se acerco al jurado a la espera de su devolución, pero debido a ese error las opiniones no fueron favorables. Rodrigo sí recibió elogios por su marquise, aunque Martitegui le aseguró que “esperaba más de él”. En último lugar estuvo Malena, que tuvo graves problema durante la preparación, que dieron por resultado una torta muy fallida.

Luego de mucha deliberación entre los especialistas, quienes finalmente quedaron eliminados de la competencia fueron Nélida, Malena y Gabriela.

