Gianinna compartió un inédito video de Diego Maradona jugando con Benjamín

El 30 de octubre será una fecha movilizante para todo el pueblo futbolero. Ese día, Diego Maradona hubiera cumplido 61 años. Será, así, la primera vez que se conmemore su cumpleaños luego de su muerte. Por esto, su hija Gianinna lo homenajeó por adelantado con un video inédito de él jugando con Benjamín, su nieto.

La familia Maradona y Daniel Osvaldo estuvieron juntos en La Bombonera en el último encuentro que Boca Juniors disputó de local. El equipo dirigido por Sebastián Battaglia le regaló a los hinchas una victoria y desde la tribuna ya se empezó a sentir el clima de recuerdo por la ausencia de El Diez.

Aplausos, canciones y lágrimas. La gente habló y se hizo sentir. Horas después, en las redes de Gianinna, apareció el primero de lo que será una catarata de homenajes. Esta vez, un video inédito. Un joven Diego Armando con su largo pelo negro, la barba bien crecida, un pantalón oscuro y una camisa.

El tierno video que compartió Gianinna Maradona para homenajear a Diego

Brazos extendidos y una sonrisa de aquella época. El embobado abuelo esperaba que su nieto se abalanzara a él pero antes comenzó a cantar. “¡Olé, olé, olé, olé! ¡Boca, Boca!”. Diego y Benjamín. Nieto y abuelo. Unidos por el canto al club de sus amores.

Gianinna dejó que el video sea el protagonista y apenas le dedicó unas pequeñas palabras. “Un día en la plaza: babu haciendo de babu”. Y aclaró: “El de chapitas con buzo de leopardo de espalda es Benja”, advirtiendo que era su hijo el que jugaba con Maradona.

La historia de Gianinna Maradona, advirtiendo cómo se siente de cara al 30 de octubre Instagram: @giamaradona

Unas horas más tarde, la hija del excampeón del mundo volvió a aparecer con unas palabras de cara al cumpleaños de su papá. “Creo que mi corazón no está listo para el 30″. Luego, reposteó la canción “Te quiero, te quiero”, de Rosario y Diego El Cigala y recordó otro momento junto a él.

“Te me venís a la mente cerrando los ojos, cantando con esa pasión que tenías para todo. 11 de noviembre de 2020. Escuchamos esta canción más de cien veces. Entre tema y tema, me preguntabas cuándo iban a firmar el alta mientras que me pedías las zapatillas para ‘estar listo’”, escribió la joven debajo de la canción publicada en sus historias.

El recuerdo de Gianinna de una tarde junto a Maradona Instagram: @giamaradona

Varios clubes preparan sus homenajes. Todavía no trascendió ningún evento en particular pero, por lo pronto, aquellos equipos que salgan a la cancha el próximo sábado 30 de octubre homenajearán a Diego Armando Maradona como si él estuviera en cada estadio.