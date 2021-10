Daniel Osvaldo alentó a Boca junto a Gianinna desde el palco de Diego Maradona en la Bombonera

Boca encadenó el tercer triunfo consecutivo ante Godoy Cruz por 2-1. Fue el segundo partido que el Xeneize contó con el aliento de sus hinchas en la Bombonera. Sin embargo, cuatro fanáticos acapararon la atención de las cámaras de televisión y no pasaron desapercibidos. En uno de los palcos, estaban Dalma Maradona y su hermana Giannina, que asistió al estadio junto a su hijo Benjamín Agüero y Daniel Osvaldo.

Todos ellos asistieron al encuentro del conjunto de La Ribera y ocuparon el palco que fuera de Diego Maradona. Osvaldo y su novia Giannina, Benjamín y Dalma fueron enfocados por las cámaras de la transmisión oficial mientras charlaban y observaban el desarrollo del primer tiempo de Boca ante el Tomba.

Las primeras versiones del romance entre Gianinna y Osvaldo comenzaron a circular en marzo de este año y se confirmó a comienzos de abril, cuando la pareja fue vista en público mientras participaba un paseo en catamarán en San Martín de los Andes.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona estarían atravesando una crisis de pareja Instagram

El que sorprendió con su atuendo en el palco de la Bombonera fue Benja, el hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero, quien aparentemente no salió fanático de Independiente como su padre, porque lució una camiseta retro de Boca correspondiente a la campaña 1998/1999.

La carrera de Daniel Osvaldo en Boca

Dani Stone vistió la camiseta azul y oro en dos períodos entre 2015 y 2016. El primero duró menos de un semestre y estuvo signado por el incidente del gas pimienta dónde River eliminó a Boca de la Copa Libertadores en 2015. Al año siguiente, el delantero volvió pero su estadía duró apenas unos meses porque se peleó con el entrenador de aquel momento, Guillermo Barros Schelotto.

Después, Osvaldo jugó unos meses en Banfield en 2020 y, en medio de la cuarentena por el coronavirus, se retiró de la actividad de manera definitiva. Previamente había brillado en Italia dónde jugó en clubes como Roma, Juventus e Inter de Milán, e incluso formó parte de la selección italiana en varias convocatorias (disputó 27 partidos y convirtió 6 goles).

Fanático devoto de Maradona, en el momento de la muerte del mejor jugador de todos los tiempos, contó sus sentimientos cuando se enteró del fallecimiento del Diez. “Esperaba que fuera mentira. Lo voy a amar toda la vida. Quince días después me cayó la ficha. Me encerré en el baño de mi casa con las camisetas que tenía y me puse a escuchar todas las canciones de Maradona habidas y por haber. Le hice un tango”, dijo el actual cantante de la banda Barrio Viejo. Y meses más tarde, se puso de novio con una de las hijas del excampeón del mundo.