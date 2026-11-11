Gime Accardi y Seven Keane hablaron por primera vez de su romance: “Estamos muy bien”

Poco más de un año después de que anunciara su separación de Nico Vázquez, con quien estuvo en pareja durante casi 20 años, Gimena Accardi no solo se encuentra enfocada en su profesión, sino que también se muestra muy lejos de aquellos días de angustia que dejó ver cuando reveló al aire de Sería increíble (OLGA) que le había sido infiel a su pareja de aquel entonces.

Gimena Accardi junto a Seven Keane en OLGA (Foto: Captura YouTube)

En aquel mismo estudio de streaming, la ex Casi Ángeles se sentó junto a Joaquín Cordovero, conocido como Seven Kayne, y, además de hablar de TILF, el proyecto audiovisual que los unió, también brindaron detalles de su relación.

Sin vueltas, Nati Jota les preguntó: “¿Qué onda, ustedes?”. Acto seguido, el artista de 27 años le contestó: “Nosotros estamos muy bien, ya nos conocemos hace casi un año; viene siendo una relación muy linda. Puertas para adentro lo guardamos mucho, pero sí, súper lindo todo”.

Seven Keane y Gimena Accardi, un amor que trascendió la pantalla

Entre risas y muestras de cariño, Accardi, quien además de ser la creadora y protagonista de la ficción debutó como directora, reveló las dudas que le generó convocar a un artista musical para el protagónico. “Fue algo que nos sorprendió mucho desde un inicio con Agus [Agustina Navarro, su amiga y también productora de TILF]. Él era muy disciplinado al principio. Cuando empezó esto, yo no fui a buscar actores, fui por el palo de la música”, se sinceró.

Sin embargo, la actriz comentó que no fue en el primero que pensó para llevar a cabo el papel de alumno universitario atrapado en un romance prohibido con su profesora de filosofía. “El primer personaje lo pensé en Gaspi, tuve muchas charlas con él, pero finalmente no se animó... Teníamos miedo de que Seven llegara tarde siempre porque no era actor; creíamos que iba a ser rebelde”, mencionó.

Una de las escenas de Gimena Accardi y Seven Kayne en TILF (Foto: Instagram @gimeaccardi)

En ese sentido, Accardi reconoció: “En la primera temporada llegó todo calladito, con la letra sabida, y ahora es todo chiste”. Mientras que su pareja agregó: “Con tanta confianza, yo también estuve más hincha; todo el tiempo que no estábamos filmando estaba jodiendo”.

Su visita al ciclo no fue casualidad. En las próximas horas, se estrena la segunda temporada de TILF. A raíz de esto, Gimena compartió su emoción en Instagram, donde tiene una comunidad de 4,2 millones de seguidores. “Un proyecto que salió de mis entrañas en un momento muy triste de mi vida. Llamé a @agusnavarrocine, mi socia-codirectora, y empezamos a darle vida a TILF. Tocamos muchas puertas, queríamos hacer la peli, pero a nadie le interesó el proyecto. Hasta que llegaron @lolimiraglia y @lucassmenta y nos presentaron las series verticales cuando casi nadie sabía que existían”, comentó.

Gimena Accardi palpita el estreno de la segunda temporada de TILF (Foto: Captura Instagram/@gimeaccardi)

Y cerró: “Hicimos la 1.ª temporada con un presupuesto mínimo pero con mucha pasión y fue un éxito! (La vieron 100 millones de personas); la proyectamos en festivales, ganamos premios, la industria nos felicitó y los críticos también. ¡Y eso nos trajo más laburo! Gracias a todo el equipo enorme que trabajó tanto en la 1.ª como en la 2.ª temporada. ¡Somos un equipazo! ¡Los quiero! Y al elenco de lujo que la rompió toda".