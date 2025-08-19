Gimena Accardi se enojó con un periodista cuando le preguntó sobre su amante: “¿Vos me estás cargando?"

Gimena Accardi rompió el silencio en Sería increíble (OLGA) y confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Tras la polémica que se generó, despejó dudas a los medios de comunicación que la esperaron a la salida del programa. Sin embargo, se mostró molesta ante la incómoda pregunta que le hizo un periodista.

La actriz habló abiertamente con los medios de comunicación tras confirmar su infidelidad (Foto: Captura LN+)

Todo ocurrió cuando la actriz salió de OLGA y fue abordada por más de nueve periodistas de distintos canales de televisión. “Necesito frenar esto porque hay terceros que no quiero que sean manchados y en el medio hay familias. Me hago cargo de esto, putéenme, espérenme, vengan a escupirme a la salida de OLGA. Andrés es mi compañero actual, sigo compartiendo la gira", aseguró.

Y continuó: “Necesité salir a aclararlo, esa es la verdad. Esta soy yo con mis miles de defectos y un poco me alivia que se corra el foco de Nico, que durante meses recibió el mismo hostigamiento sin hacer nada”.

Gime Accardi y Nico Vázquez se tomaron la foto en el teatro al finalizar la obra Rocky, antes de separarse (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Por otro lado, al ser consultada sobre la identidad del tercero en discordia, aseguró que no es del ambiente: “Es un random, no es del medio, ni lo conocen, ni hurguen porque no lo sigo en Instagram”.

Gimena se mostró molesta cuando el periodista Martin Salwe le preguntó: “¿Hubo convivencia, Gimena?“. ”¡Dale! ¿Vos me estás cargando, amigo?“, le dijo la actriz. ”Es para saber el vínculo", se justificó el cronista. “Escuchame, si te acabo de decir que fue un desliz, una pavada total, una cosa completamente pasajera, ¿cómo voy a convivir?“, respondió y no le devolvió la mirada.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez

Además, reconoció que recibe “hostigamiento hace un montón” y dejó una fuerte reflexión sobre el tema: “Ahora lo tendré yo y me bancaré la que venga, pero quiero aclararlo. El hostigamiento de redes sociales viene de hace un montón. Yo cerré todo, no leí nada porque no quiero suicidarme mañana. Prefiero hacerlo por mi salud mental”.

“Con la persona que tenía que aclararlo, ya lo hice. Nos amamos, nuestro vínculo sigue siendo hermoso. Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida, yo se los di sin dudas. Él me mira a los ojos, comimos la semana pasada… Fue un desliz total, no fue un enamoramiento, no me enamoré de nadie, nunca fue una relación paralela”, finalizó.