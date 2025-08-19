Sabrina Rojas se metió en el escándalo de Gime Accardi y Nico Vázquez: “Lo injustos que somos siempre con las mujeres”

Luego de que Gimena Accardi reconociera que le fue infiel a Nicolás Vázquez, Sabrina Rojas se metió en el escándalo entre la pareja y habló sin filtro: “Lo injusto que somos siempre con las mujeres”. A través de sus historias de Instagram realizó un descargo sobre lo sucedido y abrió el debate sobre cómo la sociedad juzga el engaño en una relación amorosa según el género.

La historia que publicó Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicoláz Vázquez (Foto: Captura Instagram @rojassassi)

Sabrina decidió publicar una historia para expresar su pensamiento al respecto: “Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aun cuando hay hijos de por medio".

Y continuó: “Ahora, cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.

El descargo completo de Gime Accardi

De esta forma, la conductora de Pasó en América (América TV) dejó bien en claro su postura: la infidelidad en la sociedad argentina no se mide con la misma vara según el género. Y, además, criticó la desigualdad cultural que existe en torno a la forma en que se juzga la infidelidad de hombres y mujeres. Cuando un hombre es infiel, rara vez enfrenta una fuerte condena social; en su caso, Accardi tuvo que cerrar los comentarios en sus redes sociales debido al hate que recibió a partir de su confesión pública.

Incluso este martes, en diálogo con los medios, reconoció que recibe “hostigamiento hace un montón” y dejó una fuerte reflexión sobre el tema: “Cerré todo. No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Es demasiado el odio y el hostigamiento. No sé ni que está pasando. Prefiero no leerlo por mi salud mental”.

La palabra de Gimena Accardi tras admitir que le fue infiel a Nico Vázquez

Todo se desencadenó cuando la actriz rompió el silencio en Sería increíble (OLGA) y confirmó que le fue infiel a su marido. “Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, sostuvo Gimena al inicio del programa de streaming.

“No le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja, y que se habló entre cuatro paredes y que se resolvió de esa forma”, destacó. A su vez, aclaró, en varias oportunidades, que son personas públicas, pero no mediáticas, y que no les gusta “ni el show ni el circo”.

Gime Accardi y Nico Vázquez se tomaron la foto en el teatro al finalizar la obra Rocky, antes de separarse (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo", sostuvo.

“En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“, continuó.

En LAM (América TV) dieron a entender que el presunto tercero en discordia era una persona conocida e, inmediatamente, en redes sociales comenzó a circular el nombre de Andrés Gil, quien está en pareja con Candela Vetrano, la madre de su único hijo.

Andrés Gil y Gime Accardi son protagonistas en la obra En otras palabras, la cual dirige Nico Vázquez

A raíz de eso, Gimena Accardi tuvo que desmentir que sea Andrés Gil el hombre con quien habría engañado a Nico Vázquez: “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”.