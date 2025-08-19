El polémico comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez y Gimena Accardi que generó polémica

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez da mucho de qué hablar; en un intenso debate en el programa A La Barbarossa (Telefe), Georgina Barbarrosa emitió un polémico comentario sobre el vínculo de los actores que sorprendió a toda la audiencia. La presentadora deslizó que el protagonista de la obra Rocky también pudo haber sido infiel en las casi dos décadas que duró el matrimonio.

Barbarrosa encabezaba una encarnada discusión en su programa al abordar la mediática separación e introdujo una perspectiva que rápidamente captó la atención. Primero inició la conversación con una pregunta retórica que invitaba a la reflexión sobre la naturaleza de las infidelidades: “¿A ustedes no le pasa por ahí que estás pasando un momento brutal y de repente te enamoras de una persona?”. Con esta premisa, la conductora explicó que un nuevo encuentro amoroso no debería anular la historia y el compromiso de años.

En el programa se produjo un intenso debate sobre los vínculos (Captura: telefe)

“No jodamos, eso no significa que, por decir pasó tal cosa, patees todo lo de 18 años o 20”, aseguró, en alusión a que el “desliz” que tuvo Accardi no podría explicar la ruptura de un vínculo tan prolongado. Su comentario apuntó a la idea de que una infidelidad o un nuevo amor no necesariamente borran el valor de una trayectoria compartida.

En este punto de la conversación, Analía Franchin intervino para ofrecer una perspectiva de apoyo hacia Accardi y buscó despojarla de la etiqueta de “la que engañó”. La periodista destacó que fue el mismo Vázquez quien evitó definir a su expareja por ese error. “Me parece que está muy bien él cuando le dice más allá de su dolor esto no te define. Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro”, sostuvo. De esta manera, remarcó que la complejidad de un individuo no puede reducirse a una única acción, especialmente en el contexto de una ruptura tan expuesta públicamente.

Franchin matizó la infidelidad de Accardi y sostuvo que "no la define" (Captura: telefe)

Sin embargo, el momento más inesperado y polémico de la charla llegó con la conclusión de Georgina Barbarrosa. En un giro sorpresivo, la conductora lanzó una pregunta retórica que puso en tela de juicio el accionar del actor en el matrimonio. “Por supuesto chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la c***? Déjame joder”, afirmó y generó un impacto inmediato en el estudio y en la audiencia, que se sorprendió por el polémico comentario.

Consciente de su propia afirmación, Barbarrosa rápidamente aclaró sus palabras: “No, bueno, no sabemos, por eso no se puede juzgar”. Esta última frase cerró el debate y dejó en claro que las dinámicas de pareja son intrínsecamente complejas y que los juicios externos suelen carecer de la información completa para ser justos.