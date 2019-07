La serie que sigue la vida de cuatro jóvenes que pelean por sus sueños, largó su segunda temporada y llega a la cartelera teatral porteña Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi /AFV

Paola Florio SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 00:38

El cuento de la chica pobre que consigue una beca para ingresar a un colegio de clase alta y sufre el embate de sus compañeros por no pertenecer a ese entorno mientras lucha por cumplir sus sueños, no es un hallazgo pero... ¿Qué hace que una historia trillada se destaque y logre marcar la diferencia? No hay un manual con una receta secreta para lograrlo, sino que ese fenómeno se da cuando se combinan algunos de estos factores: un buen guion, una buena fotografía, actuaciones destacadas y por qué no, algo de magia. Y en GO! Vive a tu manera, esa química, existe.

La primera apuesta infanto juvenil de Netflix (producida por Onceloops y Kuarzo Argentina), logró llegar a una generación que nació mirando YouTube, que le cuesta seguir una historia en televisión abierta y esperar cada día el estreno de un capítulo, y que encuentra en el streaming la posibilidad de consumir de un tirón todos los episodios de su serie preferida. De hecho, hace unos días, para el estreno de la segunda temporada, los seguidores realizaron una cuenta regresiva y hubo mucho movimiento en redes. Tanto los perfiles personales de los protagonistas como las cuentas oficiales del programa, estallaron con la espera.

Trailer de la temporada 2 de GO! Vive a tu manera - Fuente: Netflix 01:37

Video

Siguiendo la ya probada y exitosa ecuación de Cris Morena (chicos carilindos entrenados en el canto, baile y actuación), GO! puede hacernos recordar a Rebelde Way, Alma Pirata, Casi Ángeles, e incluso ya más acá en el tiempo, a Violetta y Soy Luna. La historia cuenta la vida de Mía (Pilar Pascual), una joven talentosa que gana una beca para la Academia de baile Saint Mary. Allí se encuentra con una infinidad de trabas como Lupe (Renata Toscano), la hija de los dueños del colegio (Laura Azcurra y Gastón Ricaud), que inmediatamente se convierte en su gran rival. Es aquí donde se desatan una serie de situaciones que enfrentarán más de una vez a las adolescentes. Y también encontrará el amor, en los brazos de Álvaro (José Giménez Zapiola, más conocido como "Purre") y de Juanma (Santiago Sáez).

Amor adolescente: Pilar Pascual (Mía) y José Giménez Zapiola (Alvaro) Crédito: AFV/Victoria Gesualdi

"Después del casting, tuvimos un taller de dos meses en la academia de Sebastián Mellino [uno de los creadores del proyecto], en el que nos pulimos en canto, actuación y baile. Éramos 40 chicos y sólo íbamos a quedar 10. Fue muy intenso porque no sabíamos qué podía pasar. Quizás un día te hacían quedarte después de hora para probarte en alguna pareja o practicar algún tema puntual y era esperanzador, pero al otro día no pasaba nada. Fue tremendo sentir que te evaluaban permanentemente pero sirvió para hacernos amigos, y eso traspasa la pantalla", cuentan los protagonistas a LA NACION, horas antes de su debut sobre las tablas.

Es que desde hoy, y durante las vacaciones de invierno, los "chicos del Saint Mary" se mudan al teatro Opera Orbis con todo su repertorio y sus ya clásicas batallas de canto y baile. "Me muero de ansiedad porque vamos a conocer literalmente a nuestros seguidores. No me imagino la emoción que voy a sentir la primera vez que pisemos el escenario y escuchemos los gritos", anticipa Pascual.

"Yo lo que quiero decirles es que cuando termine el show, se queden sentados, porque hay una sorpresa más", anticipa Giménez Zapiola, el preferido de las chicas.

-¿Cambió su vida con la popularidad?

Pilar: -Fue gracioso lo que me sucedió con Instagram. Yo tenía 2500 seguidores y todas las notificaciones activadas pero cuando comenzó GO!, explotaron y no me paraban de llegar seguidores y comentarios. ¡Y no sabía cómo desactivarlas!

Purre: -A mí lo que me parece increíble es que me saluden nenas tan chiquitas y que sepan que soy Álvaro pero también "el Purre", o sea que diferencien que soy un actor. Cuando era chico si un personaje se iba de viaje, yo creía que se iba de viaje de verdad.

Lupe: -Yo intento contestar la mayor cantidad de mensajes, obvio no llego a todos pero les juro que leo cada cosa que me escriben.

Santiago: -La verdad es que estaba un poco acostumbrado a que me conozcan porque hacía bastante tiempo subía videos y tenía muchos seguidores, por eso no me resulta tan raro que me pidan una foto.

Losa antagonistas de GO!, Renata Toscano (Lupe) y Santiago Sáez (Juanma) Crédito: AFV/Victoria Gesualdi

-Les maquillan los tatuajes, deben cuidar el contenido de los posteos en redes y moderar lo que declaran. ¿Les molesta la curaduría de imagen permanente?

Purre: -La verdad es que nos siguen muchos chicos y me gusta que los padres puedan estar tranquilos de que los hijos nos sigan y sepan que no hay peligros. Si me quiero tomar una cerveza con amigos, me la tomo igual y no subo la foto.

Pilar: -Hacemos una vida normal, como la de cualquiera, solo que nos cuidamos en algunos detalles. No somos nosotros lo que les tenemos que mostrar a los chicos si fumamos o nos tomamos una cerveza.

Renata: -Amo que los seguidores sean niños, es el amor más verdadero que existe. A veces se me quedan mirando porque soy muy mala en la serie y les digo: ¿quieren una foto? Y gritan "¡sí". Los amo. Me mandan mensajes de Brasil, de Polonia. Es increíble lo que pasa en redes.

Santiago: -Yo quiero ser músico, ser Santi, y si mañana me quiero tatuar la espalda espero poder hacerlo. No voy a dejar de hacer lo que quiero por ser actor.

-Pasan muchas horas juntos, ¿cómo se llevan?

Santiago: -Todos son muy graciosos y divertidos. Siento que los conozco mucho a todos, con el resto de los chicos del equipo también.

Renata: -¡Súper! Santi es el más chill, súper relajado. Si estamos en una pijamada y necesitamos que alguien duerma en el piso, ese es él. Pilar siempre está alegre, aun cuando nos hacen despertar a las 6 de la mañana, no sabemos cómo tiene esas pilas. Yo soy la directa, siempre voy al grano, no doy vueltas. Purre es el gracioso, el fiestero. Generamos lazos muy fuertes, sé que si tengo algún problema puedo contar con ellos.

-La pregunta más esperada, ¿habrá tercera temporada?

Pilar: -Todos la piden, así que ojalá que sí.

Los protagonistas

Pilar Pascual Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

Pilar Pascual tiene 18 años y si bien nació en Neuquén, se crió en México. Desde que tiene uso de razón baila y canta, y aunque ya había hecho musicales, comerciales y campañas como modelo, aún no puede creer ser la protagonista de una producción tan importante con estreno simultáneo en 190 países. La prueba para ella comenzó en el país azteca, cuando estaba desesperanzada porque iba a 10 castings por semana y en ninguno quedaba. Luego de varias etapas, quedó elegida y se instaló en Buenos Aires para el rodaje. "Fue tremenda la espera entre llamado y llamado, y luego viajar a otro país, pero el entrenamiento en la academia me ayudó a hacerme amigos. Agradezco que esto me pasó ahora porque en otro momento no estaba preparada para tanto: correr con ensayos, grabaciones, clases... Ahora siento que sí. La escuela la hago en línea, pero no fue un cambio para mí porque siempre estudié de ese modo, incluso cuando vivía en México. Lo que sí, dejé allá a mis hermanos y amigos, pero esto valió la pena". Tiene 473 mil seguidores en Instagram.

José "Purre" Giménez Zapiola Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

Purre tiene 22 años, vive en Palermo y pasó por varios proyectos (integró los elencos de O11CE, del canal Disney Latinoamérica, y de Kally's MashUp, de Nickelodeon). Es el más carismático del grupo y ya había sido conocido por su romance con la actriz Lola Morán. Ahora está en pareja con Mili Masini, la hermana del actor Franco Masini. Súper independiente, a los 18 años se fue a vivir solo y trabajaba de mozo para poder sustentarse entre proyectos. Tiene 686 mil seguidores en Instagram.

Renata Toscano Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

Renata Toscano fue elegida a los 6 años para ser la protagonista de El Jardín de Clarilú (una producción infantil de Disney), pero se negó porque se sintió sobrepasada. Sin embargo, nunca dejó de formarse. "Casi quedo afuera de GO!, porque quedé pero era menor de edad y era un lío. Cuando finalmente me confirmaron, llamé a mi mamá y lloré de la emoción, no lo podía creer", cuenta la villana de la serie. "Mi mayor miedo era que me odien con este papel porque soy muy sensible, pero por suerte jamás me dijeron nada malo; al contrario, me súper divierte hacer de mala. No tengo mucho en común con Lupe, solo que soy medio 'abuela' como ella", cuenta divertida. Tiene 273 mil seguidores en Instagram.

Santiago Sáez Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

Santiago Sáez toca la guitarra desde los 7 años y nunca soñó con trabajar en televisión. Planeaba estudiar psicología y dedicarse a la música. "Tenía voz aguda cuando empecé, y me fue cambiando la voz en el camino y eso fue lo que cautivó también al público. Empecé a subir videos a Instagram, fueron subiendo los seguidores y un verano, a los 17 años, me paró una chica por la calle que me había reconocido. Mis amigos me cargaban, me decían 'buena, mil seguidores', porque en esa época era un montón", recuerda el joven, que nunca llegó a anotarse para ser psicólogo pero reforzó sus clases de guitarra y recorrió el país cantando junto a Axel. Para ingresar a GO!, Mellino tuvo que perseguirlo porque Santiago tenía muchos 'peros': no se sentía actor, no quería ser el malo, no sabía si iba a poder hacerlo, pero ellos querían que sea Juanma. Después de dos meses de charla, lograron que el joven de 21 años dé el sí. "Lo que tiene la música de GO! es que todas las canciones tienen un mensaje y se relacionan mucho con la historia de la serie. Además nos dieron la posibilidad de darle nuestra impronta a cada canción y eso me gustó", asegura. Tiene 402 mil seguidores en Instagram.