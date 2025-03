Good American Family, una miniserie inquietante sobre una historia real que conmocionó a los Estados Unidos

Cuando a Kristine Barnett le ofrecieron en adopción a una niña ucraniana de siete años con enanismo no dudó: era la hija que tanto deseaba para completar su familia estadounidense ejemplar. Para Natalia Grace también fue una bendición: tenía 7 años, un cuerpo frágil y había sido abandonada por sus padres biológicos, acogida en un orfanato de su país natal y probado suerte con una pareja en los Estados Unidos que la devolvió al tiempo de iniciar los trámites. Aquel hecho, que cumplía con todos los requisitos para convertirse en una historia modelo, se transformó en una película de terror: los Barnett comenzaron a sospechar de la niña, la acusaron de ser una adulta sociópata y sintieron que sus vidas corrían peligro. El caso llegó a la Justicia, trascendió en los medios -a la niña la llegaron a bautizar “enana psicópata”- y generó controversias en el público. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué Kristine y Michael vieron en Natalia Grace una amenaza para su familia? ¿Quién es en realidad Natalia Grace?

Imogen Faith Reid en la piel de Natalia Grace Disney - Disney

Con una historia fascinante y una exhaustiva investigación como puntapié inicial -y en tiempos de obsesión por las series basadas en hechos reales- Katie Robbins decidió escribir Good American Family, un atrapante thriller dramático de ocho capítulos que se estrenó esta semana en Disney+. Robbins pincela con precisión y ambigüedad a cada uno de los personajes, pero también bucea en los prejuicios sociales que los rodean. En un trabajo conjunto de dirección con Sarah Sutherland, la showrunner reconstruye la trama a partir de los distintos puntos de vista de sus protagonistas, crea personajes profundos y complejos y revela las múltiples historias ocultas detrás de lo que se ve a simple vista. También sostiene, del primer capítulo al último, la pregunta que sobrevuela sobre el caso desde que se hizo conocido: ¿Quién es en realidad “el monstruo” del caso de Natalia Grace?

Si el guion deja en claro cómo el público tiende a juzgar de forma precipitada, la elección del elenco termina de dar forma a la idea que señala que no todo es lo que en principio se ve. Así, Ellen Pompeo se sacude el aura de Gray´s Anatomy y construye a una Kristine compleja y contradictoria; Mark Duplass interpreta a un Michael tan exasperantemente optimista como roto e Imogen Faith Reid hilvana una Natalia Grace capaz de asustar y generar compasión con la misma intensidad. Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue y Jenny O’Hara completan el cuadro como estrellas invitadas.

El caso Natalia Grace y “todos sus ángulos posibles”

Good American family no es el primer proyecto audiovisual que se centra en la historia de Natalia Grace: en 2009 el caso inspiró la película La huérfana y a principios de 2024 la plataforma de streaming Max estrenó El curioso caso de Natalia Grace, una docuserie que se extendió por dos temporadas y que incluyó la voz de Michael Barnett y el testimonio de la propia Natalia. ¿Por qué, entonces, hacer una miniserie sobre el caso? “Cuando abordamos el proyecto nos pareció que si bien otros medios habían relatado la historia, faltaban algunos elementos en la narrativa”, explicó Katie Robbins en diálogo con LA NACIÓN. En ese sentido, la showrunner mencionó la naturaleza elusiva de la verdad, la forma en que las personas percibimos a los otros, el sesgo de cada relato y quién tiene la voz que se escucha y se cree.

Para poder profundizar en las distintas versiones, Robbins se valió de un grupo de investigadores que se encargó de indagar de forma exhaustiva los hechos. “Contamos con un equipo extraordinario que logró tener acceso a una gran cantidad de fuentes. Teníamos mensajes de Facebook, mensajes de texto, registros de adopción, registros médicos y declaraciones. Nos basamos en esta extraordinaria investigación para contar la historia ”, remarcó Robbins.

Mark Duplass le da vida a Michael Barnett, el padre adoptivo de Natalia Grace Ser Baffo - Disney

“Lo que más me gusta de la visión de Katie es que conectó con lo que consideró más interesante de la historia: que puedes tener a un grupo de personas diferentes experimentando lo mismo con perspectivas completamente opuestas”, agregó Sutherland. Duplass, por su parte, también se mostró entusiasmado con la forma de abordar el caso. “Creo que cuando vean de qué se trata la miniserie mucha gente va a pensar ´ya vi el documental´ o ´ya vi esa película´, y yo estoy aquí para decirles que no es lo mismo”, alertó. “Esta historia y la forma en que está contada es única, abarca todas las miradas . Cuando leí el guion pensé que era una perspectiva realmente novedosa para intentar averiguar quién es realmente el monstruo al final de la historia”, aseguró.

De la Natalia Grace perfecta al lado oscuro de Ellen Pompeo

La historia de Natalia Grace, la niña acusada por la familia Barnett de ser una mujer adulta con serios problemas psiquiátricos, contada en una nueva miniserie

Gran parte del andamiaje de Good American Family se sostuvo en un principio en la necesidad de encontrar a quien pudiera interpretar a Natalia Grace. “La serie dependía de encontrar a la actriz perfecta. Ese fue el encargo. Hicimos un casting internacional e Imogen Faith envió un video. Era una artista nueva que había hecho sobre todo teatro. Apenas la vimos, supimos que teníamos a nuestra Natalia. Ella, cada día, nos deslumbró con su aporte al personaje. Es extraordinaria”, contó Robbins.

Hasta el momento, es poco lo que se sabe de Imogen Faith; es actriz y bailarina, es británica y tiene 24 años. Según publicó el portal Deadline, se formó en el Teatro Miskin del North Kent College y recorrió el país gracias a su pasión por la actuación. The One and Only Ivan (2020), con Sam Rockwell y Bryan Cranston, fue uno de sus primeros trabajos en la pantalla grande. También fue parte de las series The third day (2020) y The famous five (2024). Good American Family, su debut protagónico, podría darle la visibilidad a nivel mundial que todo actor sueña.

Cuando el guion de la miniserie llegó a sus manos, era poco lo que sabía del caso. “En el Reino Unido no tuvo mucha repercusión, así que investigué en internet. Me metí en la historia y me pareció tan fascinante e interesante que enseguida estuve lista para empezar”, le contó a LA NACIÓN. Si bien nunca se encontró con Natalia Grace, se enamoró de su personaje enseguida. “En mi versión de Natalia, todo lo que quise fue hacerla empoderada y luminosa. Natalia es alguien que desea ser vista y escuchada. Alguien que pelea por justicia” , agregó.

Ellen Pompeo deslumbra con un oscuro personaje en Good American Family IMDb

Otra de las grandes atracciones de Good American Family es el regreso a la pantalla de Ellen Pompeo desde Grey´s Anatomy. “Tengo una enorme presión”, confesó en una entrevista que le concedió a la revista Vanity Fair. “¿Por qué alguien creería que podría hacer otra cosa que no fuera interpretar a Meredith Grey, incluyéndome a mí misma?”, sentenció. Lejos de confirmar sus miedos, Pompeo logró darle profundidad, misterio y una inquietante dualidad a Kristine Barnett. “¿No es increíble? Ellen es buenísima”, se entusiasmó Katie Robbins al hablar del trabajo de la estrella de 55 años. “Es muy emocionante ver esta faceta de ella tan diferente, la cara más oscura de Ellen. Creo que la gente se va a sorprender mucho y va a quedar maravillada con lo que le aporta el personaje”, adelantó.

El tercer sostén de la historia queda en manos de Mark Duplass, quien logra desdoblar la personalidad de Michael Barnett y generar en el espectador sentimientos de lo más ambiguos. “La versión de Michael que yo quise interpretar es la de alguien a quien le han hecho mucho daño, que trata de superar algunas cosas y hacer las cosas bien por una vez. En particular, en lo que se refiere a la paternidad”, contó el actor a LA NACIÓN. “También es un hombre que tiene algunos problemas complejos cuando las cosas no salen bien. No está tan preparado como le gustaría para manejar lo que le toca vivir. Fue una historia realmente fascinante de interpretar”, completó.

¿Quién dice la verdad y quién está mintiendo?

Dulé Hill y Christina Hendrick, dos personajes que aparecen en escena para rescatar a Natalia Grace IMDb

Para quienes le pusieron el cuerpo a la historia, quienes se ocuparon de bucear en lo más profundo de cada uno de sus personajes, el caso de Natalia Grace es un laberinto en sí mismo. “Para mí, la parte más impactante de la historia es que sucedió”, confiesa sin ningún tipo de dudas a LA NACIÓN Dulé Hill, quien en la trama interpreta a Brandon Drysdale, un detective que, cautivado por el caso, decide investigar las acusaciones que pesan sobre los Barnett. “No solo sucedió en la vida de las personas, sino también en nuestro sistema legal. Todos recurrimos a nuestro sistema legal para asegurarnos de que haya barreras de protección, pero cuando esas barreras desaparecen, puede ser muy devastador”, sumó de inmediato.

Por su parte, Christina Hendrick, la encargada de darle vida a Cynthia Mans -la mujer que rescata a Natalia Grace-, hizo alusión a cómo la serie deja ver quien termina ejerciendo el poder en estas situaciones. “¿Tiene poder un niño? ¿Tiene poder alguien que está siendo adoptado de otro país? ¿Tiene voz? ¿Quién tiene la capacidad para manipular el sistema?”, se preguntó. “Además de ser una serie dinámica sobre las inquietantes acusaciones que provocó la adopción de Natalia Grace, Good American Family es un viaje en el que, al final de la serie, lo que creías que era de una manera, en realidad era de otra”, concluyó Hill.

Good American Family ya se puede ver en Disney+ Disney

Silvina Fiszer Adler Por